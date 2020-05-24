Tosya’da Koronavirüs alarmı: Tekstil fabrikası kapatıldı, 230 işçi karantinada

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir fabrika, 6 işçide Covid-19 çıkmasının ardından atölye kapatıldı, işçiler karantina altına alındı. İlçede en az seviyeye inen yeni vaka sayıları bir anda yükselirken iddialar ciddi ihmallere işaret ediyor

Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikadaki işçiler, geçen hafta içi Koronavirüs semptomları nedeniyle Tosya Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan testlerin sonucunda 6 işçide Koronavirüs tespit edildi. Gelişme üzerine fabrika Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 15 gün kapatıldı. Fabrikadan gönderilen mesajda işçilerin kendilerini izole etmeleri istendi.

Kaymakamlık sağlık taramasın yapıldığını açıkladı ama sonuçları duyurmadı

Tosya Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçemiz Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren bir tekstil fabrikası, görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 21 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 15 gün süreyle Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapatılmıştır. Fabrikanın 230 çalışanı, İlçe Sağlık Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından sağlık taramasından geçirilmiştir” denildi.

Kaymakamlık, taramadan geçirilen diğer işçilerin sonuçlarına dair bir bilgi ise paylaşmadı.

Vali ilçeye giderek toplantı yaptı

Öte yandan durum üzerine Tosya’ya gelen Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kaymakamlığı ziyaret ederek gelişmeleri değerlendirmek üzere bir toplantı yaptı. “Tosya'daki son durumu ele almak üzere bir aradayız” diyen Vali Karadeniz, “Bu mücadele bize şunu gösteriyor ki bu iş bitti diye bir şey en azından şu aşamada mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Vali Karadeniz, sözlerinin devamında, “bundan sonraki normalleşme süreci dediğimiz süreçte herkesin de bildiği gibi eski normal kesinlikle değil. Dolayısıyla bizimde bundan sonraki yaşantımızı yeni normale göre ayarlamak zorundayız. Herkes maskesini takacak, sosyal mesafeye mutlaka uyulacak” dedi.

İhmal iddiası

Fabrika hakkındaki iddialar ise ciddi bir ihmale işaret ediyor. Bölge kaynaklarının verdiği bilgiye göre, fabrika salgına göre tedbirlerini almamış. İşçi sayısını düşürmeyen fabrikada işçilerin yerleşimi de sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenmemiş.

Geçen haftaya kadar bazı günler hiç vaka görülmeyen Tosya’da, Kytesk Tekstil Fabrikası’ndaki gelişmeler ardından yeni vaka sayısının dikkat çekici biçimde yükseldiği de bildiriliyor. İlçededeki vaka sayısına dair resmi bir açıklama bulunmazken sayının 100’e yakın olduğu ve büyük çoğunluğunun son bir hafta içinde tespit edilen yeni vakalar olduğu kaydediliyor.