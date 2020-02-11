'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın hesabına her ay 1 milyon TL yatırılıyor

Çiftlik Bank sistemi üzerinden 132 bin kişiden topladığı 1 milyar liranın 500 milyon lirası ile ortan kaybolan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın 'a 4-5 farklı hesap üzerinden düzenli olarak aylık 150 bin doların üzerinde (yaklaşık 1 milyon TL) para geldiği tespit edildi.

2016 yılında 10 bin lira sermaye ile kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yapan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, operasyonun başladığı 16 Mart 2018'den bu yana firarda.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianameye göre, sisteme yatırım yapan 132 bin kişiden 1 milyar 140 milyon lira para toplanırken bu rakamın 688 milyon lirası ise katılımcılara geri ödendi. O yüzden yaklaşık 500 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirtilen Aydın'ın parayı kripto paralar üzerinden yurt dışına çıkardığı biliniyordu.

Yeni Şafak'tan Kenan Biter'in haberine göre, Aydın ile ilgili yeni bir bilgiye daha ulaşıldı. 4-5 farklı kripto para hesabından Aydın'ın hesabına her ay düzenli olarak 150 bin doların üzerinde bir para girişi olduğu da tespit edildi.

Para transferlerinin kimler tarafından yapıldığına dair ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

Özel dedektif tutulmuştu

Özel bir dedektiflik bürosu ile yapılan anlaşma sonrası Interpol ve güvenlik birimlerinin yanı sıra dışarıdan da özel bir ekip Aydın'ı bulmak için çalışmalara başladı. Dedektiflerin yaptığı ilk çalışma sonucunda Ukrayna'da intihar ettiği iddia edilen Aydın'ın, Brezilya, Paraguay, Uruguay üçgeninde hareket ettiği tespit edildi.