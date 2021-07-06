'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 7 saat aranın ardından yeniden ifade veriyor

Hafta sonu Brezilya’dan Interpol aracılığıyla yurda getirilen ‘Çiftlik Bank’ kurucusu ve davada bir numaralı sanık Mehmet Aydın’ın emniyetteki ifade işlemine 7 saat aranın ardından tekrar başlandı.

Mehmet Aydın’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorgusuna dün 22.00’de başlanmıştı. Polisin hazırladığı 60 sayfalık soru listesini tek tek cevaplayan Aydın 7 saat sorguda kaldı. Sabah 05.00’e kadar süren ve öğlen 12.00’ye kadar ara verilen ifade işlemi şu sıralar devam ediyor.

Mağdur olduğunu iddia eden şikayetçilerin öne sürdükleri konularla ilgili suçlamalar yöneltilen Aydın’ın sorgusunun yarın sonlanmasının beklendiği ve Mehmet Aydın’ın yarın adliyeye gönderilmesinin öngörüldüğü ifade ediliyor. (İHA)





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