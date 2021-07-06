'Tosuncuk' lakaplı Çitlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Giresun'da dere yatağına kaçak villa yaptırmış
Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırıp, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da teslim olan, ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın, memleketi Giresun’un Espiye ilçesinde 5 yıl önce dere yatağına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıtı. Güvenlik kameraları ile donatılan evde uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.
06 Temmuz 2021 09:48
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'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olan Mehmet Aydın’ın, 2016 yılında memleketi Giresun’un Espiye ilçesi Aydınlar köyünde, dere yatağına 2 katlı ahşap kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı.
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Babası Murat Aydın adına kayıtlı villanın güvenlik kameraları ile donatıldığı görüldü.
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Babasının 2017 yılında yaşamını yitirmesinin ardından anne Fatma Aydın'a kalan villada uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.
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Kaçak villa için ekiplerin yıkım çalışması başlatacağı öğrenildi.
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Aydınlar'da ‘Tosuncuk’ ile ilgili kimse konuşmazken, Mehmet Aydın’ın yıllardır köyüne gelmediği de öğrenildi.
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Aydın’ın amcası köy muhtarı Yılmaz Aydın, gazetecilere açıklama yapmadı.
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Ayrıca 'Çiftlik Bank' mağdurlarının, muhtar Aydın’ı arayarak, tehdit mesajları gönderdiği öğrenildi.
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'Tosuncuk' lakaplı Çitlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Giresun'da dere yatağına kaçak villa yaptırmış
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'Tosuncuk' lakaplı Çitlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Giresun'da dere yatağına kaçak villa yaptırmış
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'Tosuncuk' lakaplı Çitlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Giresun'da dere yatağına kaçak villa yaptırmış
1118
'Tosuncuk' lakaplı Çitlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Giresun'da dere yatağına kaçak villa yaptırmış
1218
'Tosuncuk' lakaplı Çitlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Giresun'da dere yatağına kaçak villa yaptırmış
1318
'Tosuncuk' lakaplı Çitlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Giresun'da dere yatağına kaçak villa yaptırmış
1418
'Tosuncuk' lakaplı Çitlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Giresun'da dere yatağına kaçak villa yaptırmış
1518
'Tosuncuk' lakaplı Çitlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Giresun'da dere yatağına kaçak villa yaptırmış
1618
'Tosuncuk' lakaplı Çitlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Giresun'da dere yatağına kaçak villa yaptırmış
1718
'Tosuncuk' lakaplı Çitlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Giresun'da dere yatağına kaçak villa yaptırmış
1818
'Tosuncuk' lakaplı Çitlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Giresun'da dere yatağına kaçak villa yaptırmış