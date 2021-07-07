'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Maltepe Cezaevi'ne götürülüyor

Hafta sonu Brezilya’dan Interpol aracılığıyla yurda getirilen ‘Çiftlik Bank’ kurucusu ve davanın bir numaralı sanığı Mehmet Aydın, 4 günlük emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Aydın, tutuklanma kararının ardından cezaevine konulmak üzere adliyeden çıkarılarak Maltepe Cezaevi'ne götürülüyor.

Çiftlik Bank kurucusu kamuoyunda 'Tosuncuk' diye bilinen Mehmet Aydın'ın 3 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü'ne İfade işlemleri için getirilmişti. Aydın'ın ifadesine önceki akşam saat 22.00'da başlandı. İfade işlemi dün sabah saat 05.00'a kadar devam etti. Ardından dinlemek için ara verilen ifade verme işlemine saat 12.00'da tekrar başlandı.

Aydın'ın ifadesi dün saat 23.30 sıralarında tamamlandı. Aydın'ın ifade alınma işlemi 4 gün sürdü. Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından bu sabah saat 06.30'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinden, sağlık kontrolü işlemleri için önce Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Adliyeden çıkarıldı

Mehmet Aydın, tutuklanma kararının ardından cezaevine konulmak üzere adliyeden çıkarıldı. Aydın, Maltepe Cezaevine götürülüyor.

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