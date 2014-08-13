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Yaşam

Tosun Paşa'nın 'Küçük eniştesi' yoğun bakımda

İzmir'de tedavi gören sinema ve tiyatro sanatçı Tuncay Gürel'in yoğun bakıma alındığı bildirildi

13 Ağustos 2014 15:24

"Tosun Paşa" filmindeki "Küçük Enişte Bekir" ve "Bizimkiler" dizisindeki, "Bakkal Yusuf" karakterleriyle tanınan, çok sayıda film , dizi ve tiyatro oyununda rol alan 75 yaşındaki Tuncay Gürel'in, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle yaklaşık 1 aydır Ege Üniversitesi Tıp Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirtildi. 

Gürel'in oğlu Halil Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık durumu ciddiyetini koruyan babasının yoğun bakım ünitesine alındığını söyledi. 

Gürel, babasının daha önce astım ve nefes darlığı sıkıntıları yaşadığını kaydetti.

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