Tosun Paşa'nın 'Küçük enişte'si yaşamını yitirdi!

Tosun Paşa filmindeki "Küçük Enişte" karakteriyle herkesin sevgilisi olan Tuncay Gürel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle yaklaşık 1 aydır Ege Üniversitesi Tıp Hastanesi'ndeki yoğun bakım servisinde tedavi gören 75 yaşındaki Gürel, koah hastalığıyla mücadelesini kaybetti.

Ünlü sinema sanatçısı yoğum bakıma alınmıştı.

Yarım asırı bulan sanat hayatına İtalyan ve Fransız sirklerinde tiyatro gösterileriyle başlayan usta oyuncu, Bizimkiler ve Uzaylı Zekiye'nin aralarında bulunduğu çok sayıda televizyon dizisinde iz bıraktı.