'Tostçu Mahmut' trafik kazasında hayatını kaybetti

Adana'da Müslüm Gürses şarkıları ile tost yaparken ünlü olan Tostçu Mahmut lakaplı Anıl Kurt, İstanbul şubesinin açılışı için çıktığı yolda trafik kazası geçirdi. Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti.

Seyhan ilçesinde, küçük tablasında Müslüm Gürses şarkıları ile ütü tost yapan ve kısa süre sonra sosyal medyada fenoman haline gelen 'Tostçu Mahmut' lakaplı Anıl Kurt, İstanbul şubesinin açılışı için yola çıktı. Ulukışla ilçesi Hasangazi mevkiinde M.Y. yönetimindeki araç ile Anıl Kurt'un kullandığı araç çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Anıl Kurt'un öldüğünü belirledi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sosyal medyadan hız paylaşımı

Öte yandan Anıl Kurt’un, kazadan dakikalar önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Kurt’un, Müslüm Gürses şarkısı dinlerken, saatte 206 kilometre hızla ilerlediğini gösteren hız göstergesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, paylaştığı görüldü.



Başka gönderisinde ise ‘Daha yeni başladık’ notunu paylaşan Anıl Kurt'un cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek.