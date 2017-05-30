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Yaşam

Tost yemeye gitti, 39 bin lirası çalındı

Konya'da bankadan para çektikten sonra tost almaya giden bir kişinin aracındaki 39 bin lirası çalındı

30 Mayıs 2017 23:57

Konya'da şeker hastası 45 yaşındaki Muhammet Tekin, bankadaki hesabından 39 bin lira çektikten sonra, otomobiliyle işyerine giderken, aniden kan şekeri düşünce yol kenarındaki bir büfenin önünde durdu. Otomobilini çalışır halde bırakan Tekin, büfede tost yerken bir kişi aracın ön koltuğunda poşet içindeki 39 bin lirayı alıp kaçtı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre olay, bugün saat 15.30 sıralarında Horozluhan Mahallesi'nde bulunan Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Demir doğramacı Muhammet Tekin, bir bankadan 39 bin lira çektikten sonra otomobiliyle işyerine dönmek için yola çıktı.

İddiaya göre yolda aniden kan şekeri düşünce, yolun kenarındaki büfenin önünde durdu. Ardından aracını çalışır halde bırakıp, koşarak büfeye giden Tekin, tost siparişi verdi. Bu sırada iddiaya göre aracın çevresinde görülen iki kişiden biri, ön koltukta poşet içindeki 39 bin lirayı alıp kaçtı. Tostunu yedikten sonra otomobiline dönen Tekin, içinde parasının olduğu poşetin olmadığını fark edince polise haber verdi. Polis, parayı alıp kaçan şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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konyatostkan şekerihastahırsızlıkMuhammet Tekin

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