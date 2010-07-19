-TOSKAY: REFERANDUMDAN 'HAYIR' ÇIKARTACAĞIZ ANTALYA (A.A) - 18.07.2010 - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Tunca Toskay, ''Önümüzdeki 55-56 günde terimizi döke döke mücadelemizi yapacağız ve referandumdan 'Hayır' çıkartacağız'' dedi. MHP Kemer İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi Kemer Grand Haber Otel'de yapıldı. Kongrenin divan başkanlığını yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Tunca Toskay, yaptığı konuşmada, referandum sürecine değindi. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel felsefesinin değiştirilmesine, milleti seven hiç kimsenin evet diyemeyeceğini belirten Toskay, ''Önümüzdeki 55-56 günde terimizi döke döke mücadelemizi yapacağız ve referandumdan 'hayır' çıkartacağız'' dedi. Toskay, şöyle devam etti: ''Anayasa Mahkemesi yandaş hale getirilirse kurucu felsefeye aykırı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünkü yapısı değişecek ve iktidar sahipleri temeli sarsan kanunları ne isterlerse kendi istedikleri gibi çıkaracaklar. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel özelliklerini değiştirmek için Anayasa Mahkemesinin yandaş hale gelmesi lazım. Burada amaç iktidardan gittikten sonra yüce divana gittikleri zaman sorumluklarından korktukları için AKP yandaşı bir mahkemeyi seçmek. İşte referandumun kilit noktası bu.''