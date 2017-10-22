Tosic'ten Beşiktaş'a 90+2'de 'hayat öpücüğü'

Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir karşısında Kerim Frei'ın 89. dakikada gelen golüyle geriye düşen Beşiktaş, 90+2'de Ricardo Quaresma'nın kullandığı kornerde Dusko Tosic'in kafa vuruşuyla eşitliği sağladı.

Pazar günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının da eşitlikle sonuçlanmasının ardından puan tablosunda değişiklik olmadı.

Vodafone Park'ta 1-1 biten karşılaşmanın sonunda puanını 17'ye yükselten Başakşehir 5. sırada yoluna devam ederken, puanını 15'e çıkaran Beşiktaş 7. sırada yer aldı.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşma, Beşiktaş'ın santra vuruşuyla başladı.

'2 Cenk Tosun topu kaparken rakibine faul yaptı. Milli futbolcu, taraftarın uğultusundan dolayı Mete Kalkavan'ın çaldığı düdüğü duyamadı.

'3 Tolgay Arslan orta alanda topu kaptı ancak hakem yine faul verdi. Cenk'in pozisyonunda olduğu gibi oyuncular düdüğü duymakta yine zorlandı.

'5 Quaresma'nın tehlike yaratabilecek ortasını Volkan Babacan kornere uzaklaştırdı. Siyah-beyazlılar köşe vuruşundan yararlanamadı ama topu da kaybetmedi.

Emre Belözoğlu'na faul yapan Talisca sarı kart gördü.

'8 Quaresma, ince rakip hareketleriyle rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı; faul.

'9 Siyah-beyazlıların kullandığı serbest vuruşta savunmadan Pepe ve Tosic de ileri çıktı. Kafalardan seken top auta gitti.

Başakşehir kalecisi Volkan Babacan, yavaş hareketleri nedeniyle Beşiktaş taraftarının ıslıklı protestosuna mağruz kaldı.

'12 Editörün yorumu: Bu dakikaya kadar baskılı oynayan Beşiktaş, topu ön alana taşımakta güçlük çekiyor. Quaresma birkaç kez topla buluşsa da henüz Cenk ve Lens tehlikeli bölgede topu alamadı.

'14 Başakşehir uzun süre kendi yarı alanında top yaptı. Beşiktaş, takım halinde presi tercih etmedi. Turuncu-lacivertli ekip topu değerlendiremedi ve top siyah-beyazlılara geçti.

'15 Lens'in sağ kanattan gönderdiği ince topta Cenk Tosun topla buluşamadı. Milli golcü bir adım önde olsa, siyah-beyazlı takım adına etkili bir atak olabilirdi.

Beşiktaş'ın atağının ardından benzeri bir hücumla Başakşehir yüklendi. Visca'nın ortasını savunma taca uzaklaştırdı.

'16 Dakika itibarıyla Başakşehir yüzde 69 topla oynama oranına sahip. Ev sahibi Beşiktaş ise yüzde 31.

'18 Beşiktaş'ta ilk dakikalarda Lens solda, Quaresma sağda oynuyordu. İki oyuncu bu dakikalarda kanat değiştirdi.

'19 Caiçara'nın ortasına Adebayor, Pepe'nin üstünden kaleye çok yakın mesafeden iyi de bir vuruş yaptı. Beşiktaş kalecisi Fabri müthiş bir refleksle topu kornere çeldi.

'20 Başakşehir köşe vuruşunda topu etkili kullanamadı.

'22 Adebayor bu sefer uzak mesafeden şansını denedi. Togolu futbolcunun şutu farklı şekilde auta gitti.

'25 Quaresma topu arka direğe ortaladı, Cenk indirmeye çalıştı ama top Volkan Babacan'da kaldı.

'26 Adebayor ceza sahasına hızla sokulurken geriden deparla gelen Tolgay Arslan topu kornere çıkardı. Togolu golcü, Tolgay'ı başarılı müdahalesinden dolayı tebrik etti.

'27 Editörün yorumu: Clichy ve Adriano arasında çok güzel bir ikili mücadele yaşandı. 30 yaşını geçen ve oldukça kariyerli iki bek oyuncusunun Beşiktaş kalesine göre sağ taraftaki mücadelesi izlemeye değerdi.

'28 Beşiktaş'ta Lens ve Quaresma sık sık kanat değiştiriyor.

'32 Quaresma çok güzel hareketlerle rakiplerinden sıyrıldı. Portekizli futbolcuya korner çizgisine yakın noktada sert bir faul yapan Elia sarı kart gördü. Quaresma'nın hareketleri taraftarı da tekrar canlandırdı.

'37 Talisca ceza sahası yayının dışından şutunu çekti. Top, Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın kucağında kaldı.

Talisca'nın pasında Quaresma çok uzak mesafeden vurdu. Portekizli futbolcunun 'laubali' şekilde vurduğu top, auta gitti.

'39 Cenk Tosun'un kaleyi çaprazdan gören noktadan yaptığı vuruş, uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

'41 Beşiktaş'ta Adriano da ceza sahasına yakın bir noktadan şansını denedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

'42 Siyah-beyazlı ekip kornerden etkili bir hücum üretemedi ve Başakşehir kontratağa çıktı ancak Caiçara'nın ortaladığı top Fabri'de kaldı.

'44 Editörün yorumu: Beşiktaş'ta çoğu zaman sol kanada gelen ancak Quaresma'yla kanat değiştiren Lens'in, sol kanada geçtiğinde Caner'le uyumsuzluğu göze batıyor. Lens, çizgiye yakın noktada boşa çıkan Caner'i görmekte zorluk çekiyor.

45+1 Caner çok güzel ortaladı, Cenk Tosun kafayı vurdu ancak isabetsiz bir şut oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi:

0-0.

'46 Karşılaşmanın ikinci yarısına Başakşehir başladı.

'49 Caner Erkin'in pasında Tolgay ceza sahası yayından şut çekti, top farklı şekilde auta gitti.

'54 Editörün yorumu: Başakşehir, rakibi Beşiktaş'ı üzerine çekerek oynamak istiyor. Daha önce Başakşehir ile oynadığı maçlarda 'sütten ağzı yanan' Şenol hoca, bu maçta takımı daha sakin olması yönünde uyarmış. Siyah-beyazlılar da rakibini geride bekliyor ve kanatlardan hızlı hücuma izin vermiyor.

Ayrıca uzun süredir sakatlığı bulunan ve geçen hafta içinde Monaco karşısında güzel bir oyun sunan Adriano, bu maçta da özellikle savunmada oldukça etkili.

'57 Sol kanatta driblingle kendisinden sıyrılmaya çalışan Caiçara, Hollandalı futbolcuya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

'58 Mossoro'nun pasında Edin Visca çaprazdan sert vurdu, top yan ağlarda kaldı. Başakşehir'in etkili geldiği bir andı.

'59 Beşiktaş'ta Lens'in yerine Oğuzhan Özyakup oyuna girdi.

'61 Quaresma'nın zarif hareketlerin ardından yaptığı ortada siyah-beyazlı futbolculardan kimse topun gittiği yerde değildi. Portekizli futbolcu, Lens-Oğuzhan değişikliğinden sonra sağ kanada geçen takım arkadaşı Talisca'ya o noktada bulunmadığı için kızdı.

'62 Editörün yorumu: 34 yaşındaki Atiba hücumda ve savunmada harika işler yapıyor.

'63 Tolgay'ın ceza sahasına sokularak yaptığı vuruş direğin yanından auta gitti.

'64 Emre Belözoğlu, Atiba'nın faul düdüğü çalınan müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Milli futbolcunun yerden kalkması 58 saniye sürdü.

'65 Başakşehir'de eski bir Beşiktaşlı olan Kerim Frei oyuna giriyor. Çıkan oyuncu Eljero Elia. Elia'nın oyundan oldukça yavaş çıkması taraftarlar tarafından protesto edildi.

'66 Editörün yorumu: Başakşehirli futbolcular oyunun durduğu her anı çok yavaş değerlendiriyor. Siyah-beyazlı taraftarlar da ıslıklarla tepki gösteriyor.

'67 Emre Belözoğlu'nun kullandığı kornerde Epureanu'nun vurduğu kafaya Mossoro dokundu, zayıf giden top Fabri'de kaldı. İspanyol kaleci kontrpiyede kaldığı için tehlikeli bir pozisyon olabilirdi.

'70 Quaresma'nın sol kanattan yaptığı ortaya Talisca sert kafayla vurdu, auta giden topta Mete Kalkavan; Talisca'nın rakibine faul yaptığını söyledi.

'74 Beşiktaş'ta Talisca oyundan çıktı. Yerine giren oyuncu Alvaro Negredo.

Kerim Frei'ın uzak mesafeden yaptığı vuruş auta gitti. Bu şut, Başakşehir'in ikinci yarıdaki ilk şutu oldu.

'75 Kerim'in ardından Emre de şut denedi. Milli futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruş Fabri'de kaldı.

'79 Visca'nın etkili şutunda Fabri, sağına yatarak topu uzaklaştırdı.

Başakşehir'de Napoleoni oyuna giriyor. Oyundan çıkan isim Mossoro.

'82 Beşiktaş'ta hafif bir sakatlığı bulunan Adriano maça devam edemiyor. Gökhan Gönül oyunda.

'86 Mahmut Tekdemir yerde kaldı. Oğuzhan ve Cenk sarı kart gördü. Müdahaleyi Oğuzhan yaparken, Cenk de itirazlarından dolayı kart gördü.

'87 Caner uzun bir 'muz orta' ile Negredo'yu düşündü. İspanyol golcü için yüksek top oldu.

Caner de sarı kart gördü. Milli futbolcu bir sonraki hafta cezalı.

'88 Beşiktaşlı taraftarlar, "Yere yatsana, Abdullah Avcı, yere yatsana" tezahüratı yaparak Başakşehir'in teknik direktörüne protestosunu dile getiriyor.

'89 Eski Beşiktaşlı Kerim Frei, ceza sahası içinden yaptığı nefis vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

'90+2 Gol! Quaresma'nın kullandığı kornerde Tosic kafayla golü atarak skora dengeyi getirdi: 1-1.

'90+4 Negredo'nun rövaşata vuruşu auta gitti.

90+5 Cenk Tosun nefis hareketlerle ceza sahasına girdi, kestiği ortayı Eupreanu kesti, korner.

'90+5 Quaresma müthiş vurdu, Volkan Babacan aynı güzellikte topu çeldi. Seken topu Negredo tamamlamak istedi ama top farklı şekilde auta gitti.

Karşılaşma sona erdi.