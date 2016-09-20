Tosic'in eşi: Fenerbahçe taraftarları, siz gerçek erkek değilsiniz, aptalsınız

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic’in eşi Jelena Karleusa geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen makyajsız fotoğrafı hakkında olumsuz yorumlarda bulunan Fenerbahçeli taraftarlara tepki gösterdi. Karleusa, "Siz gerçek erkek değilsiniz, aptalsınız!" dedi.



Jelan Karleusa ayrıca, "Fenerbahçeli taraftarların bana saldırdığını görüyorum. Bir dahaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçına gideceğim ve orada beni Beşiktaş’ın zaferini kutlarken görebilirler" ifadesini kullandı.



Geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan’ın instagram hesabından Jelena Karleusa’nın fotoğrafını beğenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, bu gelişmenin ardından Karleusa ile Fenerbahçe taraftarları arasında da bazı polemikler yaşanmıştı. Ozan Tufan da daha sonra instagram hesabını kapatmıştı.



