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Spor

Tosic'e bir darbede kulübünden

Beşiktaş yönetimi, derbi mağlubiyetinin baş sorumlusu olarak gördüğü Tosic'e ceza yönetmeliğini uyguladı

11 Şubat 2017 19:06

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki olaylı Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart ve hareketleri nedeniyle 4 maç ceza alan Tosic'e, Beşiktaş'ta ağır bir fatura kesti.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek kupaya veda etmenin baş sorumlusu olarak gösterilen Tosic'e, Beşiktaş yönetimi de ceza verdi. Tecrübeli savunmacıya gördüğü kırmızı kart nedeniyle kulübün ceza yönetmeliği uygulandı.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Tosic'e 175 bin Euro'luk bir ceza faturası kesildi. Yönetim, tecrübeli futbolcuya bu cezayı takımdaki diğer arkadaşlarına örnek olması gerektiği için verdi.

Yönetim uyarıda bulundu

Öncelikle hocası ve takım arkadaşlarından gördüğü kırmızı kart için özür dileyen Tosic'e yönetim de bundan sonraki maçlarda daha dikkatli ve sakin olması yönünde uyarıda bulundu. Tosic, PDFK'dan da 4 maç ceza almıştı.

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