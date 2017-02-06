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Spor

Tosic bu fotoğraf sebebiyle ceza alabilir

Kırmızı kart gören bir oyuncu olarak saha kenarında olmaması gereken Tosic'in ceza alması gündeme geldi

06 Şubat 2017 15:17

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Dusko Tosic'in başkasına ait akreditasyon kartıyla ikinci yarıyı saha kenarında takip ettiği öne sürüldü.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Tosic'in ikinci yarıda tekrar soyunma odası tünelinde maçı izlediğine dair fotoğraflar ortaya çıktı.

Dusko Tosic'in başkasına ait akreditasyon kartıyla soyunma odası tünelinde yer aldığı ve bu şekilde maçı seyrettiği kaydedildi. Kırmızı kart gören bir oyuncu olarak saha kenarında olmaması gereken Tosic'in ceza alması gündeme geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 47. maddesinin 1. fıkrasında, "Hak sahibi olmadığı halde başkalarına ait lisans, akreditasyon kartı ve sair uygunluk belgelerini kullanarak TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışan veya bu eyleme herhangi bir şekilde iştirak eden (a) Futbolculara 8 ila 24 müsabakadan men cezası verilir." ifadeleri yer aldı. 

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