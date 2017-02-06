Kırmızı kart gören Tosic: Özür dilerim

Fenerbahçeli Van Persie'yi ittiği gerekçesiyle kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic, maçın ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım, ve kulüp çalışanları bu gece için çok üzgünüm. Benim gibi tecrübeli bir oyuncunun yapmaması gereken bir hareketti" dedi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Vodafone Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi. Müsabakanın 41'inci dakikasında hakemAli Palabıyık, Beşiktaşlı futbolcu Tosic'e, Fenerbahçeli Robin van Persie'yi ittiği gerekçesiyle direkt kırmızı kart çıkardı. Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı derbiyi Fenerbahçe, 72'nci dakikada Van Persie'nin attığı golle 1-0 kazandı.

Maçın ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Umarım hepiniz beni affedersiniz ve yanımda olmaya devam edersiniz" ifadesini kullanan Tosic şunları söyledi:

"Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım, ve kulüp çalışanları bu gece için çok üzgünüm. Benim gibi tecrübeli bir oyuncunun yapmaması gereken bir hareketti. Beşiktaşlı kalbimle tüm camiadan özür dilerim. Van Persie'nin kariyerine saygı duyuyorum, büyük bir oyuncu olduğuna şüphe yok ama bugünkü davranışları ve sahadaki provakasyonu ve davranışları beni şaşırttı. Umarım hepiniz beni affedersiniz ve yanımda olmaya devam edersiniz. En büyük Beşiktaş"