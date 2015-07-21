Toshiba'nın üst düzey yöneticisi istifa ediyor

Dünyanın sayılı teknoloji markalarından olan Toshiba'nın Üst Yöneticisi Hisao Tanaka’nın, şirket kârının şişirildiğini ortaya koyan skandal nedeniyle istifa edeceği belirtildi. Tanaka'nın yerine Masaşi Muromaçi'nin geçeceği konuşuluyor.

BBC'nin haberine göre, şirket muhasebesinde yaşanan sorunlar nedeniyle daha önce özür dileyen Toshiba'nın Üst Yöneticisi ve Başkanı Hisao Tanaka'nın, bağımsız bir heyetin yaptığı denetimlerde şirketin son altı yıldır kazançlarını abarttığı sonucuna varması üzerine istifa etme kararı aldı. Haberde, Toshiba'nın Başkan Yardımcısı Norio Sasaki'nin de istifa edeceği belirtildi.

Toshiba'nın görevlendirdiği bağımsız heyet dün toplam 1,22 milyar dolar olduğu açıklanan işletme karının şişirildiğini bildirmişti. Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, olayın, ülkede şirketin kurumsal yönetim itibarını sarsabileceğini söylemişti. Soruşturmada kazançlarla ilgili yanlış bilgilendirmenin, ülkede yedi yıl önce yaşanan mali krizden sonra başladığına da dikkat çekildi.