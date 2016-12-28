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BBC Türkçe

Toshiba hisselerinde yüzde 20 değer kaybı

Japon endüstri devi Toshiba'nın hisseleri, şirketin ABD'deki nükleer santral işinin değerinin düşünülenden daha az olabileceği yönündeki uyarısından sonra yüzde 20 değer kaybetti.

28 Aralık 2016 13:48

Toshiba'nın hisseleri, şirketin ABD'deki nükleer santral işinin değerinin düşünülenden daha az olabileceği yönündeki uyarısından sonra yüzde 20 değer kaybetti.

Düşüş nedeniyle Japon endüstri devine ait hisse senetlerinin borsalardaki alım satımı otomatik olarak durduruldu.

Şirketin hisseleri dün de yüzde 12 değer yitirmişti.

Toshiba, bir kereye mahsus olası ağır para kaybının, ABD'deki yan kuruluşu Westinghouse Electric tarafından yapılan bir anlaşmayla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Westinghouse 2015'te Chicago Bridge & Iron şirketinden nükleer inşaat ve hizmetler işini satın almıştı.

Ancak şimdi anlaşmanın maliyeti ve anlaşmayla elde edilen varlıklar konusunda tartışmalar yaşanıyor.

Toshiba'nın Genel Müdürü Satoshi Tsunakawa "kaygı yarattıkları" için özür diledi.

Yıllarca kârını fazla gösterdiğinin ortaya çıkmasının ardından, yönetim kurulu başkanının istifa etmek zorunda kaldığı Toshiba'daki bu son gelişme, şirketin şöhretine büyük bir darbe daha vurabilir.

Toshiba, kârın fazla gösterilmesi skandalının ardından, iş sahasını küçültmeye başlamış ve tıbbi cihaz üretimi operosyonunu Canon'a satmıştı.

Ancak Toshiba hissesine yatırım yapanlar için aslında 2016 iyi bir yıl oldu. Şirketin hisseleri, bu haftaki deger kaybından önce yüzde 77'den fazla değer kazanmıştı. Toshiba'nın hisseleri, şirketin ABD'deki nükleer santral işinin değerinin düşünülenden daha az olabileceği yönündeki uyarısından sonra yüzde 20 değer kaybetti.

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