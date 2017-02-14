Toshiba CEO'su 3,4 milyar dolar zarar üzerine istifa etti

Japon elektronik devi Toshiba'nın CEO'su, şirketin bu mâli yılda 3,4 milyar dolar zarar ettiğini açıklamasının ardından istifa etti.

CEO Shigenori Shiga, "bu ağır kayıpların idari sorumluluğunu üstlenerek" istifasını sunduğunu açıkladı.

Toshiba, ABD'deki nükleer reaktörlerinden de 6,3 milyar dolar zarar etmeyi beklediğini bildirdi.

Mali raporunu açıklamayı geciktirmesi üzerine ekonomi analistleri şirketin geleceği ile ilgili kaygılarını ifade etmiş, Shiga ise istifaya hazır olduğunu belirtmişti.

Açıklanan zarardan sonra şirketin hisse senetleri yüzde 9 değer kaybetti.

Aralık ayından bu yana şirketin borsadaki değer kaybı ise yüzde 50'ye ulaştı.

Ekonomi analistleri bu zararların şirketin geleceğini riske soktuğunu belirtiyor.

Toshiba geçen yıl da 4 milyar dolardan fazla zarar etmişti.

Şirket dünya çapında 190 bin kişi istihdam ediyor.