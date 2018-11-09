Toscani : İnsanlık için tasarlamayı düşünmek zorundayız

İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Design Week Turkey’e katılacak olan İtalyan fotoğrafçı ve reklamcı Oliviero Toscani, “İnsan ve Toplum İçin Tasarım” başlıklı konuşmasında “İnsanlık ve toplumun işlevi için tasarlamayı düşünmek zorundayız” dedi.

Bugünlerde tasarımın pazarlama rollerini takip ettiğini, bu nedenle de inanılmaz ya da şaşırtıcı tasarımlar üretilemediğini savunan ünlü İtalyan fotoğrafçı ve reklamcı Oliviero Toscani, “Uzun yıllar oluşan tasarım tarihinin ardından kendimizi tekrar başlangıç noktasında bulduk. İnsanlık ve toplumun işlevi için tasarlamayı düşünmek zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Bu durumda modern, yeni ve çok ilginç tasarımlar üretilebilir. Umarım biz de bunu yapmaya bir an önce başlarız” diye ekledi.

Design Week Turkey 2018, 16 – 18 Kasım tarihlerinde 22 panel ve konferans, 50’den fazla konuşmacı, 19 sergi ve enstalasyon, 16 atölye çalışması, 100’ün üzerinde tasarımcı ve binlerce izleyiciyi bir araya getirecek ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Pazarlama iletişimi tabanlı gerçekleştirdiği çalışmalar ve reklam kampanyaları ile Jesus Jeans, Fiorucci, Valentino, Chanel, Prenatal, Esprit, Benetton gibi firmalara markalaşma yolculuklarında büyük katkılarda bulunan Oliviero Toscani, Design Week Turkey 2018’de yapacağı açılış konuşmasında deneyimlerini aktaracak.

United Colors of Benetton’da Art Direktör olarak görev yapan Oliviero Toscani, reklamlarında alışılagelmişin dışında bir umut farkındalık yaratabileceği toplumsal sorunları işliyor. (Fotoğraflı)