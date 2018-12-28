TOSB/Burhanoğlu: Ucuz iş gücüyle rekabet tarih oldu

İstanbul, 28 Aralık (DHA) - “Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi\"nde konuşan, Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, Endüstri 4.0 sayesinde ucuz iş gücü artık tarih olduğunu belirtti.

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu Sanayide dijitalleşmenin önemini belirtti ve “sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnovasyon ve baş döndüren bir hızla üretim hayatının içine giren teknoloji, üretimde hata payını en aza indirdiğinden, bu yeni teknolojileri işletmek de daha kalifiye iş gücüne olan ihtiyacı daha da artırıyor.

“Bu nedenle, ucuz iş gücü artık hayal. İleride ucuz işçilikten hatta klasik mühendislikten bile bahsetmek mümkün olmayacak.

“Bu sebeple üretimde dijital dönüşüm bizim için artık olmazsa olmaz bir durumda.

“Otomotiv sanayi bütün endüstrilerin önünde tüm yenilikleri uygulayan sanayilerin başında geliyor. “Bizlerde bu oyunculardan bir tanesi olarak hızlı dönüşüme ayak uydurmaya çalışan firmalar olarak dijitalleşmenin arkasında kalamayız.

“Artık yarın dediğimiz şey o kadar çabuk geliyor ki, biz bugün yarını konuşmak zorundayız. O açıdan da dijital dönüşüm bizler için çok kıymetli.”

Türkiye’de ilk defa bir organize sanayi bölgesinde dijital dönüşüm zirvesi ve sergisinin gerçekleştiğini belirten Burhanoğlu, bugün bir sergi ve zirve ile başladıklarını ama hedeflerinin kalıcı ofisler ve kalıcı yerler olduğunu belirterek gerçekleşen zirve ve serginin bir başlangıç olduğunu söyledi.

Dijital çözüm örneklerinin yatırımcılarla buluştuğu sergide Kirpidoc, Innocentrum, Threaddinmotion, Proente Otomosyan, Togitek, Devecitech-Enlil, Pitcher, GET Elektrikli Araçlar by Getratron, Simularge, Nexthorizons, Novosim, Createchnic, ETOM Teknoloji ve ArGe, HangaarLab, Infotron, Patika Robotics, Triomobil, Formcnc ve Doruk Otomasyon gibi bir çok firma ürünlerini sergileme fırsatı buldu.

Sergi alanı açılışından sonra zirvede; Yeni Nesil Taşıyıcı Robotlar ve Dijital Dönüşüme Etkisi, Katmanlı İmalat Teknolojileri, Kestirimci Bakım ve Kestirimci Kalite’nin Üretim Süreçlerinde Uygulanması, Üretim Hatlarının Dijital Dönüşümünde Simülasyon Uygulamaları, Kağıt ve Kutudan, Etkileşimli ve Oyunlaştırılmış İnovasyon Yönetimine, Ticaretin İşletim Sistemi, Güvenli ve Kontrollü Dosya Paylaşımı, Endüstriyel IoT ile Tasarruf ve Verimlilik Fırsatları, IoT (Nesnelerin İnterneti), AR (Artırılmış Gerçeklik) ve AI (Yapay Zeka) uygulamaları konuları masaya yatırıldı.