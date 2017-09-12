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Torununun adını verdiği oğlağı yanından ayırmıyor

Gürkay GÜNDOĞAN/BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Beypazarı İlçesi'nde oturan 63 yaşındaki Hamza Karabacak, 3 ay önce annesi ölünce komşusundan satın aldığı oğlağı yanından ayırmıyor

12 Eylül 2017 17:38

Gürkay GÜNDOĞAN/BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Beypazarı İlçesi\'nde oturan 63 yaşındaki Hamza Karabacak, 3 ay önce annesi ölünce komşusundan satın aldığı oğlağı yanından ayırmıyor. Karabacak, torunu Elif\'in adını verdiği oğlak ile hergün çarşıda geziyor.
İşçi emeklisi Hamza Karabacak, annesi ölünce beslenmesi zor olduğu için kesileceğini öğrendiği keçi yavrusunu komşusundan satın aldı. Karabacak, oğlağa il dışında yaşadığı için uzun zamandır göremediği torunu \'Elif\'in adını verdi. Karabacak, evinde besleyerek büyüttüğü oğlağı gün içinde de yanından ayırmıyor. Karabacak, cadde ve sokaklarda oğlak ile birlikte geziyor. Tarihi Beypazarı Çarşısı\'nda gezerken yerli ve yabancı turistler Karabacak\'ın yanındaki oğlağa yoğun ilgi gösterdi. Bazıları oğlak ile fotoğraf çektirdi.
Karabacak, ilgiden memnun olduğunu, özellikle çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalıştığını söyledi. Karabacak, şöyle dedi:
\"Yavruyken aldım. Bakmaya başladım. Torunumu 5 yıldan beri görmüyorum. Ben de onun adını verdim. \'Elif\' gibi seviyorum. Ben bırakıp gideyim arkamdan gelir. Bana çok alıştı. Hayvanı para karşılığında insanlara sevdirdiğimi söyleyenler oluyor. Ben aksine insanlara hayvan sevgisini aşılıyorum. Herkes gelsin sevsin, çocuklar mutlu olsunlar.\"

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