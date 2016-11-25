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Yaşam

Torununu taciz eden dede tutuklandı

Dedesinin taciziyle psikolojisinin bozulduğu belirlenen 13 yaşındaki kız çocuğu tedaviye alındı

25 Kasım 2016 17:34

Antalya'da 13 yaşındaki öz torununu taciz eden 67 yaşındaki C.K çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA'nın haberine göre,  Konyaaltı ilçesi Aydınlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda dede C.K.'nin tacizleri, S.Ö'nün durumu okulda ve evde annesi N.Ö.'ye anlatması ile ortaya çıktı.

S.Ö.'nün, ziyarete gittikleri dedesi C.K.'nin elle tacizde bulunduğunu söylemesi üzerine anne N.Ö., durumu jandarmaya bildirdi.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, C.K.'yi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen C.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan C.K, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Dedesinin tacizleri yüzünden psikolojisi bozulan S.Ö'nün tedaviye alındığı öğrenildi.

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