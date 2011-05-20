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Yaşam

Torununu kurtarmak isterken canından oldu!

Antalya’da bir sitenin bahçesindeki foseptik çukurunun üzerindeki kapağın kırılması sonucu içine düşen torununu kurtarmaya çalışan dede öldü...

20 Mayıs 2011 03:00

T24 - Antalya’da bir sitenin bahçesindeki foseptik çukurunun üzerindeki kapağın kırılması sonucu içine düşen torununu kurtarmaya çalışan dede öldü, torunu ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ahmet Gücenmez, Fener Mahallesi 1907 Sokak’taki Saraçoğlu Sitesi’nin bahçesinde oynayan torunları 4 yaşındaki Arda Seçer ile onun küçüğü Azra Seçer’i izliyordu. B Blok önündeki foseptik çukurunun üzerindeki kapak, Arda Seçer üzerinden geçtiği sırada kırıldı. İçi suyla dolu çukura düşen torununu kurtarmak isteyen dede Gücenmez, arkasından atladı. Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak torun Arda Seçer’i çıkardı. Küçük çocuk, hazır bekletilen ambulansla Özel Medical Park Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri, bir süre sonra çukurda dede Ahmet Gücenmez’in hareketsiz bedeniyle karşılaştı.
 
Torununu kurtarmak isteyen dede öldü


DEDENİN CESEDİ ÇIKARTILDI

Antalya’da sitenin bahçesinde 4 yaşındaki torunu Arda Seçer’in düştüğü foseptik çukuruna giren ve boğularak ölen 67 yaşındaki Ahmet Gücenmez’in cesedi, 2 saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Foseptikteki suyun boşaltılmasının ardından beline ip bağlanan bir itfaiye eri vinç yardımıyla girdiği çukurdan dede Gücenmez’in cesetini çıkardı. Ahmet Gücenmez’in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Bu sırada olay yerindeki çalışmaları izleyen Arda’nın anne ve babası Sinan ve Betül Seçer çifti, sinir krizleri geçirdi. Özel Medical Park Hastanesi’nde tedaviye alınan Arda Seçer’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Foseptik çukuru kapağının bir süredir kırık olduğu ve bir mermer plaka yaptırıldığı ortaya çıktı. Kısa süre önce değiştirilmesi için çukurun yanına getirilen mermerin takılmasına fırsat olmadan küçük çocuğun düştüğü ve dedesinin ise hayatına mal olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken çukurun çürüyen kapak çerçevesi, incelenmek üzere alındı.


DAHA ÖNCEKİ OLAY

Antalya’da 21 Nisan 2010 tarihinde de 8 yaşındaki ilköğretim öğrencisi Aslı Keçeci, evlerinin bulunduğu sitenin bahçesindeki kapağı açık unutulan foseptik çukuruna düşerek boğulmuştu. Keçeci’nin ölümüyle ilgili, sitedeki 5 yönetici hakkında, "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla 3’er yıldan 6’şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



 

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