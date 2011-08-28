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Torununu göremedi

Usta tiyatrocu Cihan Ünal, düğününe gitmediği kızı Irmak'ın 4'üncü ayını dolduran kızı Kayla’yı göremedi.

28 Ağustos 2011 03:00



T24- Usta tiyatrocu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal, Eylül 2010’da evlendiği işadamı Emre Karabacak’tan olan kızı Kayla ile İnstyle Kids dergisinin Eylül sayısı için objektif karşısına geçti.



Vatan'ın haberine göre, Hamilelik sürecinde aldığı kiloları vermesiyle dikkat çeken Ünal tüm zamanını 4 aylık kızı Kayla’ya ayırdığını söyledi. Mesleğini de özlediğini söyleyen oyuncu, “Oyunculuğa geri dönmek için sabırsızlanıyorum ama şu an Kayla’ya aitim” diye konuştu.


Çok düşkün olduğunu söylediği kızı ile eşinin de arasının çok iyi olduğunu belirten Ünal, “Kayla’dan sonra Emre ile ilişkimiz daha da güçlendi. Emre’nin hiç bilmediğim yönlerini zevkle izliyorum. Çok ilgili bir baba oldu. Böyle devam etmesini umuyorum tabii. Kayla’da babaya bakarken bir başka gülüyor. Bu da beni mest ediyor. Baba kız ilişkisi özeldir. Dileğim, Kayla’nın bunu en güzel şekilde yaşaması” dedi.


Irmak Ünal’ın yıllardır babası Cihan Ünal ile arasının bozuk olduğu biliniyor. Ünal kızının düğününe gitmediği gibi torununu da görmedi.

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