“Torununa süt alamayan viskici teyze” yazısını kaleme alan Ahmet Hakan: Yıldız Hanım’a “alkol” üzerinden saldırı yapılmasını asla doğru bulmam

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dün kaleme aldığı “Torununa süt alamayan viskici teyze” yazısına ilişkin olarak, "Yıldız Hanım’a 'yaşam tarzı' üzerinden, 'alkol' üzerinden saldırı yapılmasını asla doğru bulmam, bulamam, bulmuyorum." düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Dün yazdığım 'Torununa süt alamayan viskici teyze' başlıklı yazım üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba aradı. Veli Ağbaba’nın söyledikleri şunlar: 'Yıldız Hanım’ın konuştuğu toplantı, bizim emekliler toplantısıydı. Yıldız Hanım da bir emekli. 2 bin 600 lira maaş alıyor. Gerçekten geçim sıkıntısı yaşıyor. İki oğlu var, ikisi de işsiz. İçtiği içki de en ucuz içki... Özel bir günde oğluyla beraber hediye bir viski içmiş. Bu durum onun geçim sıkıntısı çektiği gerçeğini değiştirmez'. Tarafsız yayıncılık ilkesi gereği Veli Ağbaba’nın bu açıklamasını yansıtmayı görev biliyorum.Bu arada... Şunu da vurgulamakta yarar var: Benim eleştirdiğim şey, Yıldız Hanım’ın viski içmesi değildi. İnsanların yaşam tarzı, asla eleştiri konusu olmaz, olmamalı Benim eleştirdiğim şey, 'Toruna süt alamamak' ile 'Viski içmek' arasındaki çelişkiydi. Dikkat çekmek istediğim şey buydu. Yıldız Hanım’a 'yaşam tarzı' üzerinden, 'alkol' üzerinden saldırı yapılmasını asla doğru bulmam, bulamam, bulmuyorum." ifadesini kullandı.

Hakan dünkü yazısında şunları kaydetmişti:

"CHP’nin bir toplantısında kürsüye çıkarmışlar Yıldız Teyze’yi... Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:

- Açım.

- Torunuma süt alamıyorum.

- Bir dilim ekmeğe muhtacım.

- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.

- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.

Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar. Ve dün... Yıldız Teyze’nin fotoğrafları düşüyor sosyal medyaya... Fotoğraflarda Yıldız Teyze’nin hiç de ajitasyon yaptığı gibi bir hayatı olmadığını görüyoruz. Rakı sofraları, viskiler falan... “CHP yönetiminin beceriksizliği” denilen şeyin zirvesidir bu. Hakiki bir fukarayı bulup konuşturmaktan aciz bir parti yönetiminden kime ne hayır gelecek, bilmiyorum."