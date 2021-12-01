Torununa eğitici oyuncak aldı; kaktüsün kokain ve umutsuzluk hakkında rap yaptığı ortaya çıktı!

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Kanada'da farklı dillerde şarkı söyleyen bir eğitim oyuncağının kokain hakkında rap yapması gündem oldu.

Kanada'nın Ontario eyaletinde satılan dans eden kaktüs oyuncağı; İngilizce, İspanyolca ve Lehçe şarkılar söylüyor. Brampton'da yaşayan ve Lehçe konuşan bir kadın, oyuncağı torunu için aldıktan sonra ise ilginç bir sürprizle karşılaştı.

Kadın, oyuncağın çaldığı Lehçe şarkının kokain ve umutsuzluk hakkında olduğunu söyledi.

CTV'ye konuşan kadın, "Ben Polonyalıyım. Şarkıyı dinlemeye başladım ve sözleri duydum. Şoke oldum. Kendi kendime 'ne bu? Bir şaka mı?' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

The Guardian'ın aktardığına göre oyuncakta yüklü olan 'Gdzie Jest Biały Węgorz?' şarkısı şöyle başlıyor:

"Kafamdaki tek şey 5 gram kokain.

Tek başına uç, sonsuzluğun ucuna"

Walmart, olayın ortaya çıkmasının ardından oyuncağı satmayı bıraktı.