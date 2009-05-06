T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Torunum hayır diyor

Soru: 2.5 yaşındaki torunum ben ne dersem hayır diyor, her şeyin tersini yapıyor. Ben ne yapmalıyım ve bu durum ne zaman geçer?

06 Mayıs 2009 03:00

Soru: 2.5 yaşındaki torunum ben ne dersem hayır diyor, her şeyin tersini yapıyor. Ben ne yapmalıyım ve bu durum ne zaman geçer?

Gönderen: Nilüfer A.

Cevap

Sayın Nilüfer Hanım,
 
Çocuklar 18 ay döneminden itibaren güçlü bir bağımsızlık isteği ile sizlere yapışma/bağlanma arasında gidip gelirler. Bazı uzmanlar bu dönemi “ilk ergenlik” olarak tanımlarlar. Çünkü bu dönemde çocuklar büyümek, bağımsız olmak isterken, diğer yandan kendisine yakın olan kişilerden kopmak istemezler. Sizin istediklerinize karşı çıkarak sadece kendi isteklerini yapacaklarını size ve çevresine kanıtlamaya çalışırlar. Bu karışık duyguların yaşandığı dönemde torununuzun hislerine duyarlı olabilmek ve onu destekleyebilmeniz önemlidir.

Bu dönemde sizlerin işi zaman zaman çok güçleşebilir. İsyankâr, inatçı, her söylenilenin tersini yapan torununuz sizin için adeta yeni biri gibidir. Bu dönemde yetişkinler çocuğu tehlikelerden korumak, ona doğruyu öğretmek, gelişimini desteklemek ve onu “terbiye” etme amacıyla farklı disiplin yöntemleri uygulamaya başlayabilirler. Ancak bu dönemde tutarlılık çok önemlidir. Anne, baba ve çocuğun bakımını üstlenen diğer yetişkinler tutarlı davrandıklarında, çocuğun aynı davranışına hep aynı tepkileri gösterirler. Çocukta olumlu davranışların gelişmesini desteklemek için çocuğa bakan kişiler arasında aynı dilin konuşulması önemlidir. Belli bir davranışın kimi zaman hoş görülmesi kimi zaman da aynı davranış yüzünden ceza verilmesi çocukta çelişki yaratabilir. Çocuk yaptığı davranışın doğru mu, yanlış mı olduğunu kavrayamaz.

Bir diğer önemli nokta da sınırlar ve kurallardır. Bazı aileler çocuklarına engel olmak veya üzmek istemedikleri için sınırlar, kurallar koyamazlar. Fakat çocuklar hayatlarında engeller olmazsa öğrenemezler. Tabii ki bu koyduğunuz sınırların sayısı ve tutarlılığı çok önemlidir.

Çocuklar küçük yaşlardan itibaren kurallardan/sınırlardan hoşlanırlar ve uygulamayı bilirler. Bazen bir kuralı uygulamak durumunda olduklarında sadece tekrar duymak için kuralı sesli tekrar ederler. Sınırları zorlamayı deneyerek, koyulan sınırların geçerliliğini denerler. Sınır koymak, çocuklara hayatta “evet” ve “hayır”ların olduğunu öğretir. Önemli olan bu “hayır” ve “evet”leri birer öğrenme deneyimine dönüştürmektir.

Torununuz ile birlikte mutlu günler dileriz.

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24