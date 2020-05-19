'Torunum' diye sevdiği kuzusunu Koronavirüs'ten korumak için ayran kutusundan maske yaptı

İzmit'te, anne kuzu öldükten sonra yavrusunu 'torunum' diyerek seven ve evde bakan Fatma Gökdemir (63), 'Paşa' ismini verdi. Gökdemir, çok sevdiği ve torunlarıyla beraber ilgilendiği kuzusuna Koronavirüs'ten korumak için ayran kutusundan maske yaptı.

İzmit'in Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan, 4 çocuk ve 6 torun sahibi Fatma Gökdemir, annesi ölen kuzusuna torunlarıyla birlikte evde bakmaya başladı. 'Paşa' ismini verdiği 3 aylık kuzusuna 'torunum' diyen Gökdemir, Koronavirüs'ten korumak için de ayran kutusundan maske yaptı. Kuzunun ağzını sokaklarda her yere sürdüğünü söyleyen Gökdemir, Paşa'yı virüse karşı korumak amacıyla maskesiz olarak dışarı çıkarmıyor.

Annesi ölen kuzuya sahip çıktığını söyleyen Fatma Gökdemir, "Annesi vardı. Annesi ölünce ben bakmaya karar verdim. 63 yaşındayım. Çocuklarımla torunlarımla birlikte yaşıyoruz. Bir de 'Paşa'm bizimle yaşıyor. Ben çok gezemiyorum ama çocuğum gezdiriyor onu. Ağzını yerlere sürmesin, diye maske yaptık. Koronavirüs maskesi taktık ona. Şimdi dünya çok kötü, hastalık dolu. Hayvanı da dışarı çıkarmak zorundayız. Hayvan içeride kapalı kalır mı? Koronavirüs olmasın, diye maske taktık ona" dedi. (DHA)