Torunlarının eğitim gördüğü sıralarda okuma- yazma öğreniyorlar

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi\'nin okuma- yazma kursuna katılan, yaş ortalaması 70 olan kadınlar, torunlarının okuduğu okulda, okuma ve yazma öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Torunu Serkan Tan ile kursa gelen Bediye Köse, \"Torunum, okumama yardımcı oluyor. Ben de gayret ediyorum\" dedi.

Ereğli Kaymakamlığı\'nın desteğiyle Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan okuma- yazma kursuna 800 kişi başvurdu. Yoğun ilgi gösterilen ve 5 Şubat günü başlatılan kursun katılımcılarının çoğunu kadınların oluşturması dikkat çekti. Ereğli Dikmen İlkokulu\'nda verilen kursa katılan 70 kişi arasındaki yaşlı kadınlar, torunlarının eğitim gördüğü sınıfta okuma ve yazma öğrenmenin heyecanını yaşadı. Bazı kadınlara ders sırasında torunları da yardım etti. Okuma- yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Sabriye Korkmaz (73), \"Çok güzel, çok sevinçle geliyoruz. Gece uyumuyorum, okuyorum. İnsan, kendini daha mutlu hissediyor. Telefonumla bir yerleri arayabileceğim diyorum. Hastanelere gidiyorum. Yazıları okuyamıyordum, onları okuyabileceğim. Onların heyecanı ve mutluluğu var\" dedi.

Bediye Köse (68) ise okumanın ve yazmanın ne kadar önemli olduğunu tüm yaşamı boyunca hissettiğini söyledi. Torunu Serkan Tan\'ın eğitim gördüğü sırada, kendisinin de eğitim gördüğünü belirten Köse, \"Okuma- yazma bilmiyoruz. Böyle bir şey oldu, sevindik. Seve seve geliyoruz. Hani biz de bir şeyler öğrenelim. Gerçi yaşımız ilerledi; ama yine de merak ediyoruz. Allah razı olsun hocamızdan. Hocamız sayesinde öğreniyoruz. İnsan bir yere gitse gideceği yeri bilir. Hastaneye gitsen bir kapıyı okursun. Nereye gideceğini bilirsin, bilmezsen gidersin başka bir yere. İnsan üzülür, mahcup olur; okumayı bilsem mahcup olmam. Torunum, okumama yardımcı oluyor. Ben de gayret ediyorum\" diye konuştu.

11 Mayıs\'ta sona erecek kursun ardından katılımcılara sertifika verilecek.



FOTOĞRAFLI