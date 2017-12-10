Torunları, Aşık Figani'nin cöngünü Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü'ne bağışladı

KONYA, (DHA) - KONYA\'da, 1868 ile 1926 yılları arasında yaşayan ve \'Cinci Osman Ağa\' olarak bilinen Aşık Figani\'nin el yazısıyla yazdığı \'cönk\', torunları tarafından Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü\'ne bağışlandı.

Konya\'da yaşayan Ahmet, Osman ve Salih Zeki İnci kardeşler, dedeleri Aşık Figani\'nin el yazısıyla yazdığı cöngü 90 yıldır hatıra olarak saklıyordu. İnci kardeşler, dedelerinin bu eserini yıllar sonra Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü\'ne bağışlamaya karar verdi. Dedesi Aşık Figani\'nin görme ve duyma yetisinin az olduğunu anlatan Ahmet İnci, \'\'Dedem, gözleri az gören, kulakları fazla duymayan ve 5 çocuğuyla birlikte maddi sıkıntılar çeken, komşuları tarafından da ihtiyaçları karşılanan, buna rağmen şiir yazmayı bırakmayan bir kişiymiş. Babam da şiirlerle uğraştığı için dedemin yazdığı cönk, günümüze kadar saklandı. Bizde yaklaşık 90 yıldır bulunan bu cönk, evimizdeki raflarda, çekmecelerde ömrünü doldurdu. Nihayet abilerimle birlikte bu değerli emaneti sahibine vermek istedik. Bize burada verdiğimiz emanetleri nasıl saklayacaklarını, nasıl değerlendireceklerini bizlere o kadar detaylı anlattılar ki bende sırtımdan bir yük indiğini hissettim. Bu eserin, bu değerli emanetin bundan sonra kültüre hizmet edeceğini bilmek, bizi kardeşlerim olarak rahatlattı. Bu hizmeti yapanlara, sebep olanlara teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

\'ARAŞTIRMACILAR İÇİN KAYNAK OLABİLİR\'

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kapar, İnci kardeşlere Aşık Figani\'ye ait cöngü Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü\'ne bağışlaması konusunda öneride bulunduğunu söyledi. Böyle bir eserin, araştırmacılar için önemli bir kaynak olduğunu belirten Prof. Dr. Kapar, şunları söyledi:

\'\'Konya\'daki Sille köyü, 5 bin yıllık tarihi kültüre sahip olan bir belde. Tarih boyunca birçok ilim adamları yetiştiği gibi şairlerimiz de yetişmiş. Bu şairlerimizin içerisinde özellikle bu cönklerin sahibi olan Figani var. Bu cönklerde, Sille\'nin tarihi var, kültürü var, toplum hayatıyla ilgili birtakım bilgilerin olduğunu biliyoruz. Bunların ötesinde, bu cönklerin özellikle araştırmacıların hizmetine sunulmasına yardımcı olması vesilesiyle aileye teşekkür ediyoruz. Bu cönklerdeki bu bilgilerin umarım, bundan sonraki araştırmacılar içerisinde bir kaynak olabileceğini düşünüyoruz.\"



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