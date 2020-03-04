Torunlar GYO'nun patronu, Erdoğan’ın adıyla yurttaşı tehdit etti iddiası: Gerekeni o yapacak

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun hakkında, satış iptal davası açan arazi sahiplerine telefonda küfredip “Senin ismini Cumhurbaşkanı’na özel olarak vereceğim. O, sana gerekeni yapacak” diye tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Sahibi olduğu Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı 7 milyon 925 bin dolarlık bağışla gündeme gelen Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun’un Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e telefonda ettiği küfürden sonra bu kez de davalık olduğu Erdoğan Durmuş’a telefondan küfür, beddua ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını kullanarak tehdit ettiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre Torunlar GYO’nun 2008 yılında yapımına başladığı Mall of İstanbul projesinin kurulduğu alandaki şahıs arazilerini ucuza kapatmak için direkt kendisi pazarlık yapmak yerine dönemin Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, arazileri belediye adına almak için pazarlığa oturmuş, şahısların satışı kabul etmemesi üzerine Yeniay, imar değişiklikleri ile şahıs arazilerini eğitim alanına dönüştürmüştü. Arazi sahipleri imar izinleri iptal edilmesine ve değeri düşmesine rağmen arazilerini yine de satmaya yanaşmayınca bu kez devreye bir kamu kurumu olan TOKİ girmiş ve kamulaştırma tehdidiyle arazileri satın almıştı. “Buraya kesinlikle okul yapılacak” sözüne rağmen TOKİ ucuza aldığı arazilere okul yapmayıp Mall of İstanbul’u yapan Torunlar’a devretmişti. Arazi sahipleri ile ilk pazarlığa oturan Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, başkanlıktan ayrılınca Torunlar’ın yönetim kuruluna girmişti. Bu hülleli satış üzerine kandırıldıklarını anlayan arazi sahipleri satış iptal davası açmışlardı.

Konu ile ilgili haberler geçen yıl basında çıkıcınca Torunlar şirketi adına Metin Karakoç, Mayıs 2019 tarihinden sonra dava açan arazi sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine başlamış ama görüşmeler uzayınca konuyu yüz yüze görüşmek üzere Torunlar GYO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun’la görüşmek için randevu talebinde bulunan davacı Edoğan Durmuş, bir süre sonra kendisini cep telefonundan arayan Mehmet Torun’un kendisine hakaret, beddua ve Cumhurbaşkanı ile tehdit ettiğini öne sürürek hem CİMER’e hem de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan Durmuş’un avukatı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda müvekkili ile Mehmet Torun’la arasında geçen diyaloğa ilişkin şunlar ifade edildi:

Şöyle ki; şüpheli Mehmet Torun, yüz yüze görüşmek için konuyu kısaca açıklayan ve randevu talep eden müvekkile hitaben, ‘Ne hakkı talep ediyorsunuz, ben sizden yer mi aldım, aldımsa paramla aldım. Siz neyin peşindesiniz, siz kimsiniz, kendinizi ne sanıyorsunuz, şerefsizler. Siz dolandırıcısınız, Allah sizin belanızı versin, senin ismini Cumhurbaşkanı’na özel olarak vereceğim. O sana gerekeni yapacak, görürsün sen’ gibisinden hakaret, aşağılama ve Cumhurbaşkanı’nın hışmına uğratma, zarar verdirme ve başına bir şey getirtme tehdidinde bulunmuştur.”