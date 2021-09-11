Torunlar’a Halkbank’tan 750 milyon TL kredi; Torun Tower'a 2 milyar TL'lik ipotek

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Halkbank’tan 750 milyon TL orta vadeli kredi kullaracak. Torunlar, kredi teminatı olarak Mecidiyeköy’deki Torun Tower’ı 2 milyar TL’ye ipotek ettirecek.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, 6 Eylül’de gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Halkbank’tan 750 milyon TL tutarında orta vadeli işletme kredisi kullanımına karar verildiği belirtildi.

Bankavitrini'nin haberine göre Halkbank bir süredir kredilerde frene basmış durumda. Altı ay ya da bir yıl vadeli spot oran isteyen şirketlere bankadan genellikle "Kaynak yok, fiyat alamıyoruz" yanıtı veriliyor.