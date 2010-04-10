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Politika

Torun Denktaş elçilik sözcüsü

KKTC kurucusu Rauf Denktaş'ın torunu, Washington Büyükelçisi tarafından elçiliğin basın sözcülüğüne atandı.

10 Nisan 2010 03:00

T24 - KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın torunu Rauf Alp Denktaş, Washington Büyükelçisi Namık Tan tarafından elçiliğin basın sözcülüğüne atandı.

9 yıldır Türk Dışişleri’nde görevli olan 36 yaşındaki Denktaş, Bilkent Üniversitesi’nin iktisat bölümünden mezun olduktan sonra Londra Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi konusunda yüksek lisans yapmıştı.Denktaş 2001’de NATO ve BAB Savunma İşleri Dairesi’nde Aday Meslek Memuru, Ataşe, 2003’de Bükreş Büyükelçiliği’nde Ataşe, Üçüncü Katip, 2005’de Tel Aviv Büyükelçiliği’nde Üçüncü Katip, İkinci Katip ve Başkatip olarak görev yaptı. 2008’de Orta Doğu Dairesi’ne Başkatip olarak atandı. Washington, Denktaş’ın Dışişleri’ndeki 3. yurtdışı görev yeri. Washington Büyükelçisi Tan ile Tel Aviv’de de beraber görev yapan Denktaş, 2001’de okul arkadaşı Feride Gürel ile evlendi.

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