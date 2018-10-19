"Torres Chelsea için neyse, Sanchez de Manchester United için o"

Liverpool'un eski oyuncusu Jamie Carragher, Alexis Sanchez'in Manchester United'daki kötü formunu, Fernando Torres'in Chelsea'deki performansıyla karşılaştırdı. Carragher, Daily Telegraph'a yazdığı yazıda "Alexis Sanchez'in Manchester United'a katıldığından beri aynı oyuncu olmadığına dair söylentiler var. Aslında bu yanlış. Sanchez uzun zamandır aynı oyuncu değil" ifadelerini kullandı.

Goal'ün haberin göre, Sanchez'in yaşadığı durumun daha önce Liverpool'dan Chelsea'ye transfer olan Fernando Torres'in de yaşadığına inanan Carragher, "Sanchez'in en iyi yılları bitti. Torres Chelsea için neyse, o da Manchester United için o" ifadesini kullandı.

Jamie Carragher, Sanchez'in Manchester United'ın sorunlarından biri olduğunu söylerken, oyuncuyu şu sözlerle eleştirmeye devam etti:

"Koşullar ne olursa olsun, dünya standartlarında hiçbir futbolcu kötü oynamak istemez. Daha fazlası olmalıydı. Sanchez'in Mourinho ile mutsuz olduğuna dair söylentiler var ancak başkalarını suçlamaktan ziyade Sanchez kendine bakmalı. Manchester United Sanchez ile anlaşma yaparken hazır ve dünya çapında bir forvet aldıklarını ve takımın kalitesini yükselteceğini bekliyordu. Ancak Şilili oyuncu Manchester United tarihinin zor bir dönemine katkıda bulunan birçok sorundan biri"

Sanchez'in, cumartesi günü Manchester United'ın Premier Lig'de oynanayacağı Chelsea karşılaşmasında ilk 11'de yer alması beklenmiyor. Şilili futbolcu, hâlihazırda kulübün en çok kazanan futbolcusu.