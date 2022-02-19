Torrent'ten Elabdellaoui ve Pulgar kararı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Ligdeki kötü gidişatını sürdüren sarı kırmızılılar, bu İzmir'den galibiyetle dönerek bir nefes almak istiyor

Hürriyet'in haberine göre; İspanyol çalıştırıcı, pazartesi günü oynayacakları Göztepe maçında en az 3 değişiklik yapacak.

Habere göre sol bek Patrick Van Aanholt kızağa çekilecek. Galatasaray'ın puan kaybettiği Hatayspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor karşılaşmalarında yenilen gollerde hatalar yapan Hollandalı sol bekin yerine Ömer Bayram ilk 11'de sahaya çıkacak. Domenec Torrent'in Ömer tercihinde, ilk 11'de 3 yerli oyuncu oynatma mecburiyetinin bulunması da önemli rol oynadı.

Torrent'e yönelik eleştirilerin başında, ara transferde kadroya katılan Erick Pulgar'ı yedek bırakması geliyordu. Alanya deplasmanında 8, Kayseri maçında 10 dakika forma giyebilen Şilili orta saha oyuncusu, Göztepe karşısında ilk 11'de oynayacak. Pulgar'ın 11'e girmesiyle birlikte son haftaların en çok tartışılan isimlerinden Taylan Antalyalı kulübeye gönderilecek. Torrent'in ayrıca Feghouli'nin yerine Cicaldau'ya görev vermesi bekleniyor.

Sağ bek oyuncularından Sacha Boey'in özellikle performansından hiç memnun olmayan Torrent'in ısrarlı talepleri sonucu yönetim, Mbaye Diagne'nin sözleşmesini dondurup, Omar'a lisans çıkarmıştı. Geçirdiği kaza nedeniyle bir yıl sahalardan uzak kalan Norveçli sağ bekin antrenmanlardaki performansını beğenen İspanyol teknik adam, Göztepe karşısında bu oyuncuya şans vermek istiyor. Torrent son anda karar değiştirmezse Omar, 14 ay sonra ilk 11'de forma giyecek.