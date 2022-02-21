Torrent açıkladı; Arda Turan ve Morutan neden kadroda yok?

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Göztepe maçı 11'iyle ilgili konuştu, Arda Turan ve Morutan'ın neden kadroda olmadığı sorusunu yanıtladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Göztepe maçıyla ilgili olarak, "Göztepe'nin başkanı Covid'den sağlıklı bir şekilde kurtulmuş. Umarım sağlığı gayet yerindedir. Öncelikle onu söylemek istiyorum. İki takım için de çok önemli bir maç. Artık her puanı sayıyoruz. Çok iyi hazırlandık. Göztepe çok agresif bir takım. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Umarım güzel bir sonuç alacağız" dedi.

Omar'ın 14 ay sonra 11'de olmasının hatırlatılması üzerine İspanyol teknik adam, "Omar, geçtiğimiz ay içerisinde çok iyi antrenman yaptı. Çok iyi çalıştı. Oynayacak seviyede. Onun için 11'de. Halil'le ilgili de rakibi iyi inceledik. Normalde 5 kişi gerideler. Kanat bekler daha sonra ileri katkı sağlıyor. Hatların arasında oynayacak bir oyuncu olsun diye düşündük ve rakibe karşı bizim için iyi olacak diye düşündük. Bu sebeple Halil ilk 11'de. Mostafa ile birlikte Halil'i kullanmanın doğru olacağını düşündük" ifadelerini kullandı.

Arda ve Morutan neden kadroda yok?

"Arda Turan ve Morutan neden kadroda değil?" sorusuna ise Torrent, "22 tane oyuncumuz var. 3 tanesinin dışarıda kalması zorunlu. Aslında diğerleri neden içeride. Antrenmanları her gün izliyorum. Nasıl yaptıklarına bakıyorum. Rakibe göre de belli taktiksel katkılar almak gerekiyor. Bakıyoruz ona göre karar veriyoruz" yanıtını verdi.