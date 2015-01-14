'Torpille göreve gelenlerin maaşı haram, istifa etmeliler'

CHP'li eski müftü İhsan Özkes, AKP’lilerin yakınlarının KPSS’ye girmeden atandığını ortaya koyan üçüncü VIP torpil listesine ilişkin olarak, “Ömür boyu o makamdan aldıkları maaş haramdır, tövbe edip ayrılmalılar” dedi.

CHP Sözcüsü Haluk Koç’un AKP iktidarının üçüncü VIP torpil listesini açıklaması tartışma yarattı. Koç, hukuksuz atamayla Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) girmeden devlet memurluğuna atanan AKP’li bakanlar, milletvekilleri ve yöneticilerin eşi, kardeşi, kızı, oğlu, kuzeni, dünürü, damadı, kayın biraderi, eniştesi, baldızı gibi birçok yakınlarını hangi makamlara atadıklarını tek tek belgeleriyle aktardı.

Bugün gazetesinden Ömer Ozan'ın haberine göre, AKP’nin devlet bürokrasisini aile ve akraba bürokrasisine çevirdiğini dile getiren siyasiler, parti devletinin adımlarının atıldığını ifade etti. Kamu sendikaları ise hukuksuz atamaların gençlerin eğitime ve geleceğe olan inançlarını yok edeceğine dikkat çekti.



‘Torpil hak gaspıdır’



Eski müftü olan CHP Milletvekili İhsan Özkes, torpil listesini sert sözlerle eleştirdi. Özkes, “Haramdır. Hak gaspıdır. Ömür boyu o makamdan aldıkları maaş haramdır. Bunların bu görevlerinden ayrılması tövbe etmesi helal kazanç üzere gitmesi lazım. Allah’ın ayetlerin çarptırmak küfürdür” ifadelerini kullandı.



‘Tek liyakatları akp’li olmaları’



CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: Özel kurumlar ve yarı özerk kurumlarda da AKP tehditle elemanlarını yerleştiriyor. AKP milletvekili ve bakanların yakınlarını kamuda işe alıyorlar.



Türkiye parti devleti oluyor. Usulsüz atananların liyakat durumları, Allah onları şanslı doğurmuş, AKP’li akrabaları olduğu için. Tanıdığı olmayan AKP’li, CHP’li, MHP’li yoksullar hiçbiri işe giremiyor. Okul müdürlerini paralel yapı diye görevden aldılar. MHP’li, CHP’li bir tane bile okul müdürü kalmadı. Her kademeyi yakınlarından seçiyorlar. Bu atamaların dünyada örneği yok.



‘Devlete güven sarsılır’



MHP Konya Milletvekili Faruk Bal: AKP parti devleti kuruyor. Türkiye’yi AKP’lileştiriyor. Devlet kademelerini yandaş ve eş dost ile dolduruyorlar. Bu tek parti yönetiminin hastalığı. Üniversitelerden mezun olan her 4 gençten 1’i işsiz kalıyor. AKP partileştirdiği devletin makamlarına partizanca atamalar yapıyor.



Fakir fukara çocukları üniversitede, dershanede yırtınarak iş sahibi olmak için ders çalışıyorken AKP yandaşları kolayca iş buluyor. İş arayan yüz binlerce insanı psikolojik olarak etkiliyor. Bu durum devlet organlarına olan güvenci sarsıyor ve bir sosyal yara haline geliyor.



‘Sorumlular cezalandırılmalı’



CHP Milletvekili Mahmut Tanal, VIP torpil iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Tanal, bu atamaların kayırmacılık olduğunu söyledi. Tanal, dilekçesinde, “Makam ve mevkileri eş, dost, akrabalarına haksız fayda sağlamak uğruna kullanan ve gece gündüz çalışarak, dershanelere paralar harcayarak kamuda görev alma hayali kuran vatandaşlarımızın zararına yol açan bu şahıslar cezalandırılmalı” dedi.



‘Başarı için çalışmazlar’



HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan: Türkiye siyasetinde torpil devletin kuruluşundan beri var. Türkiye, demokratik hukuk devleti oldukça bu ayrıcalıkların ortadan kalkması lazım. Bu kritere göre vatandaşların hepsi eşittir kimin kriteri uyuyorsa iş onun olur. Gençleri olumsuz etkiler. Başarı için çalışıp hak etmek yerine belli bir kesime yakın olup bu yapıların peşinden koşarlar. İmkanı olmayanların sisteme karşı öfkesi artar.



Atanamayan öğretmen: 28 Şubat'tan daha ağır



HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan: Türkiye siyasetinde torpil devletin kuruluşundan beri var. Türkiye, demokratik hukuk devleti oldukça bu ayrıcalıkların ortadan kalkması lazım. Bu kritere göre vatandaşların hepsi eşittir kimin kriteri uyuyorsa iş onun olur. Gençleri olumsuz etkiler. Başarı için çalışıp hak etmek yerine belli bir kesime yakın olup bu yapıların peşinden koşarlar. İmkanı olmayanların sisteme karşı öfkesi artar.



‘Memur tarafsızlığı ölür’



Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikası (BASK) Başkanı Bayram Zengin: Kural dışı alımların da gündeme getirilmesi lazım. KPSS ile eşit, adil torpil gerektirmeyen bir sistem getirilmişti. Son bir kaç yıldır kural dışı alımlar gerçekleşti. KPSS puanı aramadan eleman alan kurumlar var ve torpilli atamalar var. Bu durum tam bir rezalet. 20 kurumda KPSS şartı aranmadan eleman alımı var. Bu da parti devletine yol açar ve memurun tarafsızlığını öldürür. 400 bin öğretmen atama bekliyor. Ne yapacağız bunları? Saddam, Stalin ve Hitler de kendi kurduğu kanuna uyuyordu. Önemli olan evrensel kurallara uymaktır.



‘Listelerle iş imkanı’



Tüm Öğretmenler Sendikası (TÖS) Genel Başkanı Dikmen Onat: VIP torpil listeleri tam bir rezalet. Türkiye parti devleti oluyor. İnsanların haklarını vermiyorlar, yandaşlarına kapıları açıyorlar. Bu bir faşizmdir. Bu ülkenin gençlerine, çocuklarına yazık oluyor. Gençlerin hedefleri bu listeleri gördükçe yok oluyor. Sosyolojik olarak gençler bir şey elde edemeyeceklerini gördükleri için eğitimden kopuyor.



‘355 bin kişi atama bekliyor’



Aktif Eğitim-Sen Genel Başkanı Osman Bahçe: İzlanda’nın nüfusu 323 bin ve ülkemizde yaklaşık 335 bin öğretmen adayı atama bekliyor. Devleti, babasının çiftliği zanneden bir anlayış var. Kamu kurumlarının talan edilmesine esefle şahit oluyoruz. İktidar, VIP torpil ile devlet görevlerini beceriksiz yakınlarına tahsis ederek vatandaşlarımızın hayallerini çalıyor.