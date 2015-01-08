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'Torpil'i ayetle savunan AKP'li Metiner'e Diyanet Başkanı'ndan cevap

AKP'li Mehmet Metiner, akrabalarının torpille üst düzey devlet kadrolarına atanmasını ayeti referans gösterek savunmuştu

08 Ocak 2015 13:43

"AKP'li bakan ve vekil yakınlarının KPSS'siz torpille üst düzey devlet kadrolarına atandığı" yolundaki iddiaları, "Biz inançlı insanlarız değil mi; Cuma namazına gittiğimizde her hafta hutbede 'akrabalarını koru kolla' ayeti okunur" sözleri ile savunan AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'e Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den karşılık geldi.

Mehmet Görmez, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Charlie Hebdo katliamıyla ilgili basın toplantısı düzenlediği sırada bir gazetecinin "AKP'li Metiner akrabalarını torpille bir yere yerleştirmeleri konusunda Kuran’ı kaynak göstermişti, ne söylersiniz?" sorusuna "Yanlış olduğu bilinen şeyleri gündeme getirerek bugüne gölge düşürmeyelim" yanıtını verdi.

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