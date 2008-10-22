Toroslar’ın tepesine mahalle-kondu!

Erdemli İlçesi’ne bağlı Toros dağlarında bin 355 rakımda kurulu, Güzeloluk Köyü’nde ormanın yağmalandığı iddia edildi. Yazın büyük ölçüde yayla olarak kullanılan köyün mahalle girişine de muhtarın adı yazılı bir tabela asıldı.



Torosların zirvesinde önemli bir yayla olarak bilinen kışın 600, yaz döneminde ise 6 bin nüfusa ulaşan köyün girişinden itibaren Karatesbi kesiminde yer alan Göktepe Devlet Ormanı'nın tel çitlerle koruma altında bulundurulan Ardıç Ormanlığı’nda son iki yıldır yoğun bir yapılaşma yaşanıyor. Daha önceleri yaz döneminde özellikle besicilerin derme-çatma yerler yaparak geçici olarak konakladıkları bölgede, geçen yaz sezonunda hızlı bir yapılaşma ortaya çıktı. Yol, su ve elektrik de bulunan bölgeye akın edenler, ardıç ağaçlarının arasında geceleri de çalışırak betonarme türünde ev yapımına başladı. Ağaçlardan yapılmış olan caminin de betonarmeye dönüştürüldüğü gözlendi.



'Yapılaşma 2B arazisinde'



Yıllar önce Silifke Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı olan ve daha sonra kurulan Erdemli İşletme Müdürlüğü’ne bağlanan bölge, resmi haritalarda da devlet ormanı olarak görünüyor. Halen Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü’nde bulunan Silifke-032-a-22-6 4073000 numaralı resmi orman haritasında, şu anda talan yaşanan bölge, ‘Göktepe Devlet Ormanı’ olarak geçiyor.



Erdemli Orman İşletme Müdürü Erdoğan Üstüner, bölgenin 2B arazisi olduğunu ve orman vasfını yitiren bir kesim olduğunu belirterek, yağmanın söz konusu olmadığını, yasanın çıkması halinde ev yapanların bedel ödeyerek buralara sahip olabileceğini söyledi.



Muhtarın adı mahalleye verildi



Ormanlık alanda oluşturulan mahallenin girişine ise ’Güzeloluk Köyü Hasan Mavi Mahallesİ’ yazılı muhtarın adını taşıyan tabela asılması dikkat çekti. Yaşananlardan sorumlu tutulan Muhtar Hasan Mavi’nin kurulan alana adının verilmesi ise günün konusu oldu. Muhtar Hasan Mavi ise, bu konudaki suçlamaları kabul etmedi. Şu anda 2B ve tapulu araziler üzerinde bir yapılaşma olduğunu öne süren Muhtar şunları söyledi:

“Kesinlikle ormana bir tecavüz söz konusu değil. Ancak çatmalar var. Bu çatmalar da besicilerindir. 2- 3 ay orada kalıyorlar. Orman görevlileri de zaten bölgeye gelip inceleme yaptı. Vatandaşlar da ‘Çatma yapıyoruz. Bina yapmıyoruz, inşaat yapmıyoruz’ dediler. Bu şekilde kalmaların izin veriliyor. Hasan Mavi tabelasını gördüğünüz yerler tamamen orman, oranın aşağısında inşaat yok. Oranın kuzey tarafında tarım arazisi olan yerlerde var. Sadece 2B olan arazilerde 8- 10 tane ev yapılmış. Benim AKP Milletvekili Ali Er ile birlikte hareket ederek yağmaya göz yumduğum iddia ediliyormuş. Böyle birşey yok. Burada bir siyasi rant mümkün değil. Böyle bir iddia yapan kişi kesinlikle siyasi amaçla yapmıştır. Vatandaş götürmüş oraya bir tabela çakmış. Ben üzerime almıyorum orayı. Açıkçası adamlar beni kullanmak istemişler. Beni sevdiklerinden mi bilmiyorum, benim ismimi yazmışlar. Oraya gittiğimde hatta, ‘Niye bunu buraya astınız?’ dedim. ‘Seni sevdiğimiz için adını yazdık’ dediler.”