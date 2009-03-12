Toroslar'dan 1.5 saatlik geçiş 20 dakikaya iniyor

Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, Toroslar’dan geçişi 1,5 saatten 20 dakikaya indirecek Kemerhisar-Pozantı Otoyolu'nun bugün açılacağını açıkladı.



Turhan, otoyol için 700 Milyon Dolar harcandığını belirterek, "Bölgede üretilen tarım ürünleri bundan sonra güvenli ve kısa bir sürede taşınacak" dedi.



Açılış törenine Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını belirten Turhan, şunları söyledi:



"Ankara-Pozantı otoyolu projesi kapsamında 66 kilometrelik kısım tamamlandı. 24 viyadük, 8 tünel, 6 kavşak köprüsü ve 11 alt-üst geçit köprüsünün de içinde bulunduğu 33 kilometrelik otoyol ve 33 kilometrelik bağlantı yolu yapıldı. Tüm bunların ardından Toroslar artık 1,5 saatte değil 20 dakikada geçilebilecek. Türkiye'nin hatta Avrupa'nın kara ulaşımdaki en büyük engel olan Toroslar artık rahat aşılabilecek. Hizmet boyutuyla da yatırım boyutuyla da çok önemli bir proje.



Turizm ve taşımacılıkta önemli bağlantı



Kemerhisar-Pozantı arasının yapımı ile Türkiye'nin özellikle tarım alanındaki en büyük üretim merkezi olan GAP ve Çukurova bölgelerinde üretilen pamuk, tahıl, sebze meyve ve narenciye ürünlerinin en kısa ve yoldan iç ve dış pazarlara ulaşması mümkün olacak. Ayrıca, Güneydoğu ve Akdeniz bölgesindeki zengin turizm merkezlerinin İç Anadolu ve Kapadokya bölgesine bağlantısı sağlanacak.



110 Milyon TL tasarruf



Ankara-Niğde arasında olan kesimlerin tamamlanmasıyla da Suriye Irak hudut kapılarına Kapıkule'den otoyol ve bölünmüş yol ile kesintisiz bağlantı tesis edilecek. Yolun hizmete açılmasıyla zor koşullardan dolayı harcanan taşıt işleme, amortisman giderleri ve zaman kaybından yaklaşık 110 Milyon TL tasarruf sağlanacak."



Krizde müteahhitlik firmalarına ilaç gibi geldik



Turhan, kriz döneminde iş yaptıkları firmalara "ilaç" gibi geldiklerini söyleyerek, şöyle devam etti: "Kriz döneminde Karayollarıyla iş yapan hiç bir firma mağdur olmadı. 2008 yılını borçsuz kapattık. Karayollarıyla iş yapan firmalar nakit ihtiyaçlarını ödediğimiz paralarla karşıladı. Bizim kurumumuzdan parasını alamayan firma yoktur. 6,5 Milyar TL ödeme yaptık. Yani kimseye borç takmadık. Devletine güvenen çalışmalarını kurallara uygun yapan firmalar parasını aldı. Geçen yıl yalnızca 10 tane fesih yaptık."