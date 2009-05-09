Toros Tarım Fabrikası'ndaki grev sona erdi

Adana'nın Ceyhan ilçesi ile Mersin'de faaliyet gösteren Toros Tarım'da 7 Nisanda başlatılan grevin sona erdiği bildirildi.



Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) Adana Şube Başkanı Ahmet Kabaca, Toros Çalışanları Dayanışma Derneği binasında yaptığı açıklamada, işveren temsilcileriyle sürdürdükleri görüşmelerde anlaşma sağlandığını belirtti.



Kabaca, 1 Ocak 2009'dan itibaren geçerli olacak 2 yıllık sözleşmede birinci yıl için maaşlara ayda 100 TL zam, ikinci yıl için ise enflasyon oranında artışı kabul ettiklerini vurguladı.



Sosyal haklarda ise birinci yıl için yüzde 6, ikinci yıl için enflasyon oranında artış konusunda da uzlaşmaya vardıklarını dile getiren Ahmet Kabaca, "Bu sözleşme maddeleri bizleri kesinlikle tatmin etmedi. Ancak gelinen noktada en uygun sözleşmeyi kabul ettiğimizi söyleyebilirim. İçinde bulunduğumuz şartlar bunu gerektirdi. Grevimiz artık sona ermiştir" dedi.



Anlaşmanın Ceyhan'da 115, Mersin'de ise 118 sendikalı işçiyi kapsadığı kaydedildi.

