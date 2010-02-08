'Toros' haciz kurbanı oldu

T24- Hacze giden stajyer avukat, bahçedeki köpeği bahane edip veteriner istedi.Gelen kadın veteriner, ev sahiplerinin “Toros” isimli “Akbaş” cinsi çoban köpeğini iğneyle uyuttu. Villaya gelen ev sahibi Toros’u cansız buldu.







Türkiye’nin “Kangal” ile birlikte, 3 saf ırkından biri olan “Akbaş” çoban köpeği “Toros”u ölüme götüren süreç, Agromarin A. Ş. adlı şirketin, İzmir 22. İcra Müdürlüğü’ne yaptığı bir icra takibi talebiyle başladı.



İzmir 22. İcra Müdürlüğü, Sarıyer İcra Müdürlüğü’ne bir talimat yazısı göndererek Banu Ergezen’in Emirgan’daki villasında haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesini istedi. İcra memurları, geçtiğimiz çarşamba günü Ergezen’in villasına gitti.



Villanın giriş kapısının kapalı, bahçede de “iri” bir köpek olduğunu gören avukat, veteriner ve çilingir eşliğinde yeniden aynı yere gelinmesini istedi. Perşembe günü yeniden villaya gelen icra heyeti, evde kimsenin olmadığını tespit etti.



Avukat Yavuz’un, “Cezai ve hukuki sorumlulukları üstleniyorum” demesinin ardından bahçe kapısını çilingirle açtıran heyeti, evin köpeği Toros karşıladı. Avukat Toros’un da uyutulmasını istedi. Sarıyer Belediyesi’nden gelen kadın veteriner P. Ş.’nin yaptığı “uyutucu” iğne ile Toros uyutuldu ve haciz gerçekleştirildi.



Oğlumla beraber büyüdü! Villasına çilingir yardımıyla girildiğini öğrenen ve hızla evine gelen, ancak icra heyetini yakalayamayan Banu Ergezen, korkunç bir manzarayla karşılaştı.



6.5 yaşındaki, 58 kilo ağırlığındaki köpeği Toros’u kulübesinde cansız yatar halde buldu. Ergezen, “Toros’u 1.5 yıllık bir aramadan sonra, Şile’de bir çiftlikte buldum. Aldığımda yavruydu. Onu biz büyüttük. Eğitimli bir köpekti. Tek çocuğum Emre’nin kardeşi gibiydi. Beraber büyüdüler” dedi.





Dava açacaklar

Banu Ergezen, kaybettiği köpeği için yasal yollara bavuracağını belirtiyor, “O benim oğlumla büyüdü, çocuğum gibiydi” diyor.

