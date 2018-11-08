Toros Dağları eteğindeki Kiraz ninenin yaşam mücadelesi

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Halkapınar ilçesinde Toros Dağları eteklerinde yalnız yaşayan Kiraz Tetik (85), yaşı ilerlemesine karşın araziden topladığı odunları tahrayla keserek, kışa hazırlıyor.

Halkapınar ilçesinin Çakıllar Mahallesi\'nde yalnız yaşayan ve hiç evlenmeyen Kiraz Tetik, soğuk kış günlerine hazırlık amacıyla araziden topladığı odunları, evinin önüne getirdi. Tetik, daha sonra bu odunları, sobaya sığacak şekilde parçalara ayırdı. Kiraz Tetik\'in bu anları ise objektiflere renkli yansıdı.

Evlenmemesine karşın kardeşlerinin çocuklarını kendi evlatları gibi bakıp büyüttüğü söyleyen, yaşı ilerlemesine rağmen tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını ifade eden Kiraz Tetik, \'\'Yalnız yaşamaya alıştım. Sağ olsun evladım gibi büyüttüğüm yeğenlerim bana yardımcı oluyor; ama ben bu Toros Dağlarının verdiği enerjiyle tüm ihtiyaçlarımı kendim karşılıyorum. Kışın üşümemek için de ağaç dallarını küçük parçalara ayırıyorum\" dedi.



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