Toronto'nun keşfi Zefir oldu

T24 - Hasretini çektiği annesinden bir daha ayrılmamaya kararlı bir kız çocuğunun hikâyesini anlatan Belma Baş’ın ilk uzun metrajlı filmi 'Zefir' Toronto Film Festivali’nin 'Keşifler' bölümüne seçildi.

Poyraz adlı kısa filmiyle dört yıl önce Cannes’da Altın Palmiye için yarışan Belma Baş’ın ilk uzun metrajlı filmi Zefir, 9-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 35. Uluslararası Toronto Film Festivali’nin “Keşifler" bölümüne seçildi.

Film, hep hasretini çektiği annesinden bir daha ayrılmamaya kararlı bir kız çocuğunun hikâyesini konu alıyor: Filme adını veren 11 yaşındaki başına buyruk kız çocuğu Zefir, yaz tatilini anneannesiyle dedesinin Doğu Karadeniz Dağları'ndaki evinde, annesinin yolunu gözleyerek geçirir. Sonunda ona kavuşur, ancak annesi Zefir'i almaya değil uzun bir yolculuğa çıkmadan önce onunla vedalaşmaya gelmiştir.

Belma Baş'ın senaryosunu yazıp yönettiği, Filmik Prodüksiyon ve FC İstanbul yapımı filmin başrollerini Şeyma Uzunlar, Vahide Gördüm, Sevinç Baş, O. Rüştü Baş, Fatma Uzunlar ve Harun Uzunlar paylaşıyor.

Dünyanın en prestijli film festivallerinden biri kabul edilen Toronto'da ilk kez seyirci karşısına çıkacak olan film, T.C. Kültür Bakanlığı ve CMYLMZ Fikirsanat'ın desteğiyle çekildi.

2009 yazında Ordu’nun Çambaşı yaylası yakınlarında çekilen filmde, ağırlıklı olarak yöre sakinleri rol aldı. Filmin destekleyicileri arasında Sinefekt, İstanbul Kamera/Işık, PostPro, Gramofon, Ekip Film, Turkuaz Catering, Poyraz-Karlıbel, Rotterdam Film Festivali'nin Hubert Bals Fonu ve İstanbul Film Festivali'nin Köprüde Buluşmalar programı bulunuyor.