'Toronto'da terör saldırısı önlendi'



Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Steven Blaney, Toronto merkezinde terör eylemi planlayan 33 yaşındaki bir Pakistanlının yakalandığını açıkladı.

Zanlının, bir polis muhbirine, "ABD temsilciliği ve diğer binaları uzaktan kumandayla havaya uçurma planından söz ettiği" belirtildi. IŞİD taraftarı olduğu kaydedilen zanlının sınır dışı edileceği açıklandı.

Tartışmalı terörle mücadele yasa tasarısı

Kanada hükümet yetkilileri son gelişmeyi terörle mücadelede ek önlemler alma zorunluluğuna bir örnek olarak gösterdi.

Hükümetin yasalaşması için Federal Parlamento'ya sevk ettiği terörle mücadele yasa tasarısı muhalefet ve hukukçular tarafından eleştiriliyor. Tasarı, "gereksiz ve vatandaş haklarını kısıtlayıcı" olarak değerlendiriliyor.

Kanada'da sonbaharda seçimlere gidilecek. Gözlemciler güvenlik tartışmasının seçim kampanyasında öne çıkmasını bekliyor.