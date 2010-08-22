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Kültür-Sanat

Toronto Film Festivali'nde 'İstanbul'

Bu yıl 35.si düzenlenecek olan Uluslararası Toronto Film Festivali’nin “Kentten Kente” bölümü “Yaşasın!” başlığı altında İstanbul kentine ayrıldı

22 Ağustos 2010 03:00

T24 - Bu yıl 35.si düzenlenecek olan Uluslararası Toronto Film Festivali’nin “Kentten Kente” bölümü “Yaşasın!” başlığı altında İstanbul kentine ayrıldı.


9-19 Eylül günleri arasında gerçekleşecek olan festivalde, “İstanbul’da yaşayan ve film yapan yönetmenlerin gözünden İstanbul’a bir bakış” sunulacak. Bu kapsamda 10 uzun metrajlı, 7 de kısa film gösterilecek.

Festival yöneticilerinden Cameron Bailey, “Zengin bir tarihe sahip olan devingen bir kent olarak İstanbul’u çok kişi bilir, ama İstanbul’u bir sinema kenti olarak bilenler azdır. Bu canlı metropolden çıkan yönetmenler son beş yıldır Cannes ve Berlin festivallerinde ödüller kazanıyorlar. Bazıları Avrupa dışındaki festivallere de gidiyorlar. Bu yıl İstanbul’dan filmler göstereceğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Toronto Festivali’nin “Kentten Kente” bölümünde, Pelin Esmer’in “11’e 10 Kala”, Emre Şahin’in “40”, Zeki Demirkubuz’un “C Blok”, Theron Patterson’ın “Bahtı Kara”, Nuri Bilge Ceylan’ın “Uzak”, Tayfun Pirselimoğlu’nun “Saç”, Seren Yüce’nin “Çoğunluk”, Reha Erdem’in “Hayat Var”, Özlem Sulak’ın “12 Eylül” ve Derviş Zaim’in “Tabutta Rövaşata” adlı filmleri gösterilecek.

Aynı bölümde Yoel Meranda, Burçak Kaygun, Eytan İpeker ve Belmin Söylemez’in kısa filmlerine de yer verilecek.

Öte yandan, 16 Eylül’de, Richard Florida, Reha Erdem, Pelin Esmer ve Seren Yüce’nin katılacağı “İstanbul” konulu bir söyleşi düzenlenecek.

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