Ulusal Sinema ödülü gibi ödüllerin verildiği ama temel olarak yarışmasız bir etkinlik olan Toronto Film Festivali başladı. Festivalde Türkiye'den iki yönetmenin filmleri de izleyici ile buluşacak.

Aslı Özge'nin yönettiği 'Köprüdekiler/ Men on the Bridge' ve İsmail Necmi'nin ilk uzun metrajlı filmi 'Should I Really Do It?/ Bunu Gerçekten Yapmalı mıyım?'' Toronto Uluslararası Film Festivali'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 'Bunu Gerçekten Yapmalı mıyım? Toronto Uluslararası Film Festivali’nde Resmi Seçki, ‘Discovery / Keşif’ bölümünde gösterilecek.

Cannes, Berlin ve Venedik'le beraber dünyadaki en önemli film festivallerinden biri olarak kabul edilen Toronto Uluslararası Film Festivali, aynı zamanda Kuzey Amerika'nın bir numaralı dünya ''prömiyer festivali'' olma özelliğine de sahip. Festival, 'Ray' ve 'Slumdog Millionaire' gibi birçok Oscar ödüllü filmin ilk gösterimlerinin yapıldığı festival olması nedeniyle ''Oscar habercisi'' olarak da kabul ediliyor.

Venedik Film Festivali'nde 'Altın Aslan' için yarışan Fatih Akın 'Soul Kitchen' filmiyle Toronto'da da seyircilerinn karşısına çıkacak.

Jon Amiel'in 'Creation' filmiyle açılacak olan festivalde, Colin Farrell'ın başrolünde olduğu Neil Jordan imzalı 'Ondine', Steven Soderbergh'in Matt Damon'lı komedisi 'The Informant!', Scott Hicks'in, Clive Owen'nın yer aldığı 'The Boys Are Back' filmi gibi birçok filmin ilk dünya gösterimleri de yapılacak.

Her yıl birçok aynı filmi gösterdikleri için Venedik Film Festivali'ne rakip festival olarak da adlandırılan Toronto'da bu sene gösterilecek önemli filmler arasında 'Leonard Cohen: I'm Your Man' (Yön: Lian Lunson), 'Antichrist' (Yön: Lars von Trier), 'Broken Embraces' (Yön: Pedro Almodóvar), 'Face' (Yön:Tsai Ming-liang), 'The Good Heart' (Yön: Dagur Kári), 'The White Ribbon' (Yön: Michael Haneke), 'Triage' (Yön: Danis Tanovic), 'A Serious Man' (Yön: Coen Brothers), 'Enter the Void' (Yön: Gaspar Noé), 'Carmel' (Yön: Amos Gitaï), 'The Road' (Yön: John Hillcoat), 'Life During Wartime' (Yön: Todd Solondz) bulunuyor.