Toroğlu'ndan Meral Tamer'e 'dumanlı' cevap

T24 - Erman Toroğlu, Başbakan'ın oğlu ile sigara dumanına karşı havalandırma sistemi ithal edeceğine dair bir yazı yazan Milliyet yazarı Meral Tamer'e yüklendi.



Toroğlu, Tamer'in kendisi hakkındaki iddialarına yanıt verdiği ve Tamer'e "Dumanlı Meral" diye söz ettiği yazısında, iddia edildiği gibi Başbakan'ın oğlu ile ilgili herhangi bir ortaklığı olmadığını söyledi.



Meral Tamer'in "Dumanlı Para Sahası" (26 Aralık 2009) başlıklı yazısında yılbaşı itibarilye kapalı mekanlarda sigara içilmesinin özel bir ruhsata bağlancağını yazmıştı. Tamer, bu ruhsat için özel bir havalandırma sistemi kullanıalcağını ve bu sistemin Türkiye'ye ithalinin Başbakan Erdoğan'ın oğlunun da aralarında bulunduğu ve Toroğlu ortaklarından olduğu şirket tarafından gerçekleştirileceğini belirtmişti.



Hürriyet gazeteside yazan Erman Toroğlu'nun "Başbakan'ın oğluyla ortağım" (30 Aralık 2009) tarihli yazısı şöyle:



Başbakan’ın oğluyla ortağım



27 aralık tarihli Milliyet gazetesinde Meral Tamer tarafından “Dumanlı para sahası” adlı bir yazı kaleme alınmış. İçinde adım geçince dikkatimi çekti, okudum.



Benim ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlunun da içinde bulunduğu, şu anda gümrüklerde beklediği belirtilen özel havalandırma sistemlerini ithal eden firmanın ortaklarıymışız.



Yazının tamamını okuduktan sonra bu bayanın adının başına “Dumanlı” kelimesini koydum. Dumanlı Meral’in yazdığı yazı tam dumanlı hava sahası. Hiç bir şey belirgin değil. Cümlelerde, “iddia ediliyor”, “oluyormuş”, “miş”, “peşkeş çekiliyormuş”, ve “evler kiralanıyormuş” diye daha nice mişler ve muşlar var.



Dumanlı Meral’e soruyorum. Ey Dumanlı Meral, nereden iddia ediliyor, kimden iddia ediliyor? Hangi belediye sıkı tutuyormuş? Neyi sıkı tutuyormuş? Hangi belediye neyi sıkı tutmuyormuş? Ne kadar gevşek tutuyormuş? Hangi belediye nerelerden avanta alıyormuş? Bu avanta alan belediyeler, Dumanlı Meral’in yazısına göre Beyoğlu ve Beşiktaş Belediyeleri’yMİŞ... Sokakları peşkeş çeken belediyeler hangileri? Şişli Belediyesi işi sıkı tutuyormuş. Dumanlı Meral, senin muşla, mişle yazdığın yazılara ben, “Geziyorum, görüyorum, yaşıyorum” diye cevap veriyorum.



Dumanlı Meral. Sıkı tutan belediye ile sıkı tutmayan belediye olmaz. İçi su dolu havuza bir kişi işerse, havuzun suyu ne kadar kirlenir Dumanlı Meral?



Bu işleri hem yaladım, hem yuttum



Ey Dumanlı Meral. Şimdi gelelim sadede. Ben seni tanımıyorum. Ekonomi yazını da ilk defa okudum. Mesleğinin gazeteci olduğunu öğrendim. Eskiden Cumhuriyet’te yazarmışsın. Yalnız, sana birşey söyleyeyim. 20 yıl ticaretle uğraştım. Vergi mükellefiydim, zaman zaman ödüller de aldım. Ey Dumanlı Meral. Bunun, yani ticaretin üniversitede kitaplarını da okudum. Bu işi hem yaladım, hem yuttum. Ama senin bu işleri ne kadar yalayıp, yuttuğunu bilemiyorum.



Bak Dumanlı Meral, hiç bir şekilde ve kesinlikle, özel havalandırma sistemi ithal eden bir firmanın ortakları arasında değilim. Ne yaparsam, “Haşırt” diye ortadan yaparım. 3 yıldır da Ankara vergi listesinde ilk 100’deyim. Benden daha az vergi verenlerin uçakları var. Benim şu anda kullandığım araba 10 yıllık Mercedes, henüz değiştiremedim. Ankara’da da bir tane Mini Cooper’a biniyorum. O da 2 yaşında. Söylediğin gibi Başbakan’ın oğlu ile ortaklığım varmış. Başbakan’ın oğlu bu şirketin kurucularından birisiymiş. Ben seni tatmin edebildim mi bilemiyorum Dumanlı Meral? Oğul konusunda da zannediyorum, sayın Başbakan gerekli cevabı verecektir.



Dumanlı Meral, tekzibini bekliyorum



Bu kanunu hangi hükümet çıkarırsa, “O hükümetinin başbakanını Taksim’de sırtımda taşırım” demiştim. Ey Dumanlı Meral, bunu diyen bir adam, bunun aksine bazı faaliyetlerde bulunabilir mi? Sen gazeteciymişsin ama sağdan soldan herhalde dolmuşlar geliyor sana. Zaten bu sigara yasağı konusunda delinmenin büyük oranda olduğunu görüyorum. Zannediyorum, bu işte çok titiz olan Başbakan gereğini yapacaktır. Senin, benim konumda iddia ettiğin çirkin iftirayı tahmin ediyorum, gerekli şekilde tekzip edersin. Eğer etmezsen, ben yasal yollardan sana bunu ettireceğim.



Başbakan’ın oğlu dersen, hayatımda görmedim, tanımadım. Ortaklığım da olmadı. Ama sizin gibi gazeteciler var olduğu sürece bu iftiralara her zaman hazırlıklı olmak lazım. Oldu mu şimdi Dumanlı Meral? Anladın mı?



NOT: Dumanlı Meral, böyle bir işe girecek olsam, meclisten yeni kanun çıkana kadar sağ tarafıma yatar, hiç toz kaldırmazdım. Daha bunu bile düşünemiyorsun. Dedim ya, “Dumanlı” bir alemde yaşıyorsun. Dumanlı yazılar da yazmayı seviyorsun.



Toroğlu'nun cevap verdiği Tamer'in "Dumanlı para sahası" (26 Aralık 2009) başlıklı yazısıysa şöyle:



Dumanlı para sahası



Kapalı mekanlarda sigara yasağına elbette itirazım yok; buna karşılık yasağın vur deyince öldür kıvamındaki boyutlarına baştan beri itiraz ediyorum. Şimşekleri üzerime çekme pahasına bu konuda epey yazı da yazdım. Çoğu Avrupa ülkesinden bile daha sert olan kuralları olan yasağın, birileri için ballı kazanç kapısı olacağı belliydi. Nitekim oldu da... Erman Toroğlu Lig TV’de Şansal Büyüka ile yaptıkları Maraton programında “Ben gecede 5-6 mekân gezerim hocam. Her yerde sigara içiliyor, benimle dalga geçiyorlar” deyince gerisi çorap söküğü gibi geldi.



Örneğin Referans’ta yer alan bir habere göre İstanbul’da sigara içilmesi yılbaşından sonra ruhsata bağlanacak. Özel bir havalandırma sistemi alanlara, bu ruhsat verilecek. Gümrüklerde beklediği belirtilen bu özel havalandırma sistemini ithal eden firmanın ortakları arasında Toroğlu’nun da olduğu iddia ediliyor. Bir başka söylenti de, Başbakan Erdoğan’ın oğlunun, 9 ay önce hayata geçen bu şirketin kurucuları arasında yer aldığı.



Şişli’de yok, Taksim’de var



Bu arada İstanbul Büyükşenhir Belediyesi’nin yasağın ilk başladığı günlerde büyük tantanayla başlattığı “Tam Dumansız Hava Sahası” kampanyası da, bazı ilçe belediyeleri için “Tam Dumanlı Para Sahası”na dönüşmüş durumda. Mesela Nişantaşı’ndaki lokantalarda dumansız hava sahasına müsamaha yok. Çünkü Şişli Belediyesi işi sıkı tutuyormuş. Zaten lokanta sahipleri de gözlerini dört açıp birbirlerini 24 saat sıkı takibe almış durumdalar. “Birinde sigara içilmeye başlansa, bizim müşterilerden hemen kaymalar olur; anında hissederiz” diyorlar.



Ama Taksim, Beyoğlu ve Ortaköy’de aynı sıkı uygulama yok; belli bir saatten sonra sigara içilebilen mekânlar var -ki normali de bu. Ama kurallar katı olduğu için önce cezalar kesiliyor; sonra belediye encümenlerinde bu cezaların uygulanmamasına karar veriliyor. Eh tabii cezaları uygulamamanın da tatlı bir getirisi var.



Sokaklar işgal ediliyor



Bitmedi. Bir de sigara içme yasağı bahanesiyle kamusal alanların işgal edilmesi meselesi var. Korhan Gümüş, Beyoğlu Platformu’nun konuyla ilgili bildirisini göndermiş: “İstanbul’da kafe ve restoranların bulunduğu yayalaştırılmış sokakların bir çoğunda 2 taraflı kapalı mekânlar inşa edildi. Kamusal alanların çoğu, bu yeni naylon ve çelik yapılarla işgal edildi. Bu mekânları ısıtmak için daha fazla enerji harcanıyor. Hava, açık bütangaz yakan ısıtıcılarla daha fazla kirletiliyor. Sigara içme yasağı, kamusal alanların işgal edilmesi için bir bahane olamaz. Sokaklarımızı kiralayarak peşkeş çeken belediyeleri, görevini yapmaya ve kamusal alanlarımızı geri vermeye çağırıyoruz.” Buyurun bir tatlı kazanç kapısı daha!



Isıtıcı satışlarında patlama, tüplülerin terkedilip, elektriklilere dönülmesi, sigara tiryakilerinin yılbaşı için Etiler ve Levent’te özel villalar kiralamaları gibi daha masum yeni kazanç kapıları da var tabii...