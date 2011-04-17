Toroğlu: Yeşim Salkım bir yanıma gelsin, yardım etsin

T24 - Erman Toroğlu, “Evliyim ama tek eşli değilim” cümlesine tepki gösteren Yeşim Salkım'ın "Andropoza girdi herhalde" sözüne cevap verdi. Toroğlu, "Karşıdan öyle gözüküyor demek ki, yardım etsin, bir yanıma gelsin" dedi.



Habertürk gazetesinde Nazenin Tokuş'un "Yeşim Salkım yanıma gelsin" başlığıyla yayımlanan (17 Nisan 2011) yazısı şöyle:









Yeşim Salkım yanıma gelsin



“Renkli kişilik” tabirinin saf karşılığı, polemik şampiyonu, reytingleri alt üst eden Erman Toroğlu, “Sınırını bildiği müddetçe eşcinsel arkadaşım olmuştur. Ama erkek dediğin kadından hoşlanmalı” diyor. Geçen hafta da “Evliyim ama tek eşli değilim” cümlesiyle gündem yaratan Toroğlu nasıl her taşın altından çıkıyor? Bu yüzden mi programı maç görüntüleri olmadan bile izlenme rekoru kırıyor? İşte yanıtları

Üçüncü kez arıyorum. “Erman Bey sürekli ekiyorsunuz, bu son arayışım” deyip rahatlayacağım. Galatasaray’da bir yer adı veriyor. Hayırdır inşallah... “Doğru zamanlama” diye bir şey varmış demek ki. Önce “Hava kararmadan sokakta fotoğraf çekelim” diyoruz. Yayalar üzerine direkt atlıyor, araçlardan şoför koltuğundakiler dahil herkes fırlıyor, fotoğraf çektirmek için. İstanbul’un çorba trafiğine biz de tuz ekiyoruz. Neyse içeri giriyoruz. “Çapkın” lakaplı Erman Toroğlu’nun yanındaki sarışın kadın değil de gazeteci gibi gözükmek için şekillere giriyorum. Bakıyorum ki kimsenin umuru değil. “Ne içersin” diye soruyor. Onun ne içtiğini söylemeyeceğim zira röportaj değil bu konuşulur günlerce.



*** Telegol en fazla seyredilen spor programıymış.



İlgilenmiyorum. Katkım varsa ne mutlu, ukala bir herif değilim.



*** Reyting için mi bu üslup? Maraton da sizin programınızdı ama arada bir coşardınız.



Ben buyum, hiç oynamadım. Onun formatı ayrı bununki ayrı. Burada görüntü yok, 5 saat yayın, orada görüntü var 2 saat yayın. Ne yapacaksın? Dedikodu...



*** Bazen “Çok abartmışım” dediğiniz oluyor mu?



Yoo! Bende ne fıkralar var anlatamıyorum, hepsi belden aşağı. Hayatımda bir kez abarttım onda da hakem Erol Ersoy’dan özür diledim. Tam önünde penaltı pozisyonu “Lan trene bakar gibi bakıyor” dedim. Sonra açtım telefon “Arkadaş, içim rahat etmedi aradım” dedim.



*** Geçenlerde sarhoş çıkmışsınız programa, doğru mu?



O gün program yoktu, milli maç mı ne vardı. Serhat Ulueren aradı “Abi Allah aşkına gel yayına” dedi. “İçki içiyorum” dedim. “Gel gırgır yaparız” diye gaza getirdi. Ben de gittim. Biraz fazla rahattım herhalde, tepki aldım.



*** Ahmet Çakar serseri mayın gibi, size de sataşıyor, hizaya getirmek geliyor mu içinizden arada?



Çizgide duruyor şimdilik, durmazsa hallederim. Eskiden iyiydik, ufaktır benden, çok yardımım dokunmuştur. Şimdi davranışları farklı, daha olumsuz, kontrollü olması lazım. 20 sene evvel “Ne yapmalıyım” diye sorardı, şimdi ihtiyaç duymuyor.



Mal ellerinde patladı



*** Kim daha pozitif?



Ben pozitifimdir ikisine göre. Reha Muhtar’la dışarıda görüşmem, programdan programa. Maratonda da öyleydim.



*** Sanki Şansal Büyüka’yla daha iyi arkadaştınız ama...



45 yıldır iyidir aramız. Hanımı bizim mahalleden aldı. Hayat b.ktan şeyler getirmesin, bu tür ayrılıklar getirsin.



*** Şansal Büyüka sizin için “Erman’ı çok severim ama şimdi gerilimim daha az” demişti.



Ben orada tansiyonu yüksek tutmaya mecburdum. Kim için? Şirket için.



*** Ama aynı şirket marka değerini yükseltmek için sizi attı.



Onların sorunu. Kamuoyu durumu değerlendirmiştir. Bu göz var ya bu göz, yalan söylemez. Gözlerle, ağız aynı değilse izleyen anlar. Bana verilen mikrofon emanettir, yoksa kur televizyonu Cem Uzan gibi, herkese salla. “Ben çok namuslu adamım” diyen de namussuzdur.



*** Peki sizce o kanalın marka değeri yükseldi mi?



Hayır. Kulüpler son ihaleden sonra Digiturk’ü sattı. Bu kadar para aldılar ama iyi transfer yapmadılar, Digiturk’ün verdiği parayı har vurup harman savurdular. Mal ellerinde patladı. Digiturk de hata yaptı. İki üç dakika görüntü verip köpürtmeleri lazımdı, her yerde reklamları olacaktı.



İyi babayımdır



*** Eşinizle ne zaman tanıştınız?



Eşimle tanıştığımda lisedeydi, benim cebimde para, altımda Chevrolet, Ankaragücü’nün iyi zamanları. Liseyi bitirdim, futbolcu oldum, kabzımallığa başladım, hakemlik, televizyon derken hep hanım baktı çocuklara. Ama iyi babayımdır. Yemek yaparım. Ankara’dayken para biriktirmek için sabahın 6’sında hale yürüyerek giderdim. Savurmadım kazandıklarımı. Şimdi geziyorum.



*** Nerelere gittiniz?



Phuket, Sri Lanka, İzlanda güzeldi. Kenya müthişti, büyük göç... Güney Afrika’da güneşleniyorum timsah dışarıdan bakıyor. Orası da bir çeşit insanat bahçesi. Bir yakalasa benzetecek bizi timsah. Ama akşam ben yedim onu. Çok güzeldi.



*** Çok kötüydü, ben de yedim Kenya’da!



Kenya’da yenmez, Cape Town’da yiyeceksin. Kafa dengi arkadaş bulursam Avustralya’ya gideceğim yakında.



*** Oğullarınız hangi takımı tutuyor?



Biri Fenerli, biri Beşiktaşlı.



*** Çocuklar takım konusunda babalarına bakar genelde...



Bizde bakacak fırsatları olmadı ben hep dışarıdayım.





"En iyi taraftar Fenerbahçeliler"



*** Ne olacak bu Galatasaray’ın hali?



Takımlar kötü idare ediliyorlar. Aslında Fenerbahçe de olması gerektiği yerde değil. 10 sene evvel kim çalıştırırsa çalıştırsın FB, GS ilk üçte olurdu. “Forma bile ilk üçe girer” olayı bitti.



*** Neden?



Üç büyükler yakın zamana kadar federasyonla ve rakip takımla iyi oynuyorlardı. Şike yolları kesildi, federasyon cesaretli kararlar aldı. Son federasyona eskiye göre daha namuslu.



*** Kim şampiyon olur?



Daha değişir ama Fener daha kolay gol buluyor Trabzon’a göre. Fener götürür gibi duruyor.



*** Arda’nın sakatlığıyla ilgili “Haklıymışım” dediniz mi?



Ben futbolcuyken sakatlandım ve bir sene sürdü. Oynuyorsun ama oynayamıyorsun. Fazla seks ve dinlenmemek geldi aklıma. Ben kendi sakatlığımı yorumladım. “Erman Abi Arda’nınki de seninkinden mi?” diye sordular. Arda’ya “Pubis” dediler, “Yırtık” dediler. Sonra ben söylemişim gibi yazdılar, Arda “Birileri” dedi, yarım saat sonra GS “Erman Toroğlu demiş” diye açıklama yaptı. Aziz Yıldırım “Az demiş Arda” dedi. Hepsine dava açtım.



*** Aziz Yıldırım size taktı mı, ne alaka?



Askerlikle ilgili bir yazı yazmıştım, ona kızdı. Taktı mı bilmem, ben kimseye takmam da... Gaziantep’te yemek yiyorum. Lokantanın sahibi geldi “Hoca sana bir şey itiraf edeceğim, sana çok küfrettim, affet” dedi. Ben de “Aman bir şey diyeceksin sandım” dedim.



*** “Üç büyükleri sevmiyorum, GS’yi daha fazla sevmiyorum” sözünüzü açar mısınız?



Hıncal yazdı onu. Aptal mıyım neden böyle bir şey diyeyim? Üçünün de taraftarı sallar bana.



*** Hangi taraftar daha iyi sizce?



Fener taraftarı. Daha bir Avrupai destekliyorlar takımı, maçı da kontrol altında tutuyorlar. Beşiktaş taraftarı yaratıcı ama kendine taraftar, maçtan kopuk. Galatasaray taraftarı mutsuz bir süredir.



"Homofobik değilim"





*** Babanızın amcası dört dinin bir arada yattığı mezarlığı kurmuş. Aileden hoşgörü geni almış olabilir misiniz?



Bir insana bakacaksan 7 sülale gerisine gideceksin, buna inanırım. Anne tarafım Selanikli, baba tarafım Yörük. Babamın amcası Mersin’de Belediye Başkanı’yken yapmış mezarlığı. Ölmeden birbirimizi yiyoruz öldükten sonra barış yapıyoruz.



*** Eşcinsel hakeme hoşgörüyle yaklaşmadınız ama...



Neden Bundes Liga’da değil bizde “İ... hakem” diye bağırıyorlar? Benim futbolculuğum döneminde de eşcinsel hakemler vardı. Bu kadar. Bir kademe daha gidemem hocam, mahkemelik oluruz. Bana da “İ... hakem” dediler. Kendine güveniyorsan gülüp geçersin. Bir laf vardır: “İnsanoğlu tuhaftır çok lafı kaldırmaz. Küfredersin kızar, yaparsın aldırmaz.”



*** “Eşcinsel hakem olmaz” dediniz ama siz!



Eşcinselliğini kullanarak farklı bir yöne gitmek istedi o, yoksa bana ne. Ne yaparsa yapsın. “Vardı” diyorum işte, hakem de futbolcu da vardı. Toplumda ne varsa gay, lezbiyen futbol camiasında da var.



*** Homofobik misiniz, eşcinsel arkadaşınız var mı?



Yoo değilim. Sınırını bildiği müddetçe eşcinsel arkadaşım olmuştur. Sohbetleri güzeldir. Zeki Müren’i de Bülent Ersoy’u da çok severim. Ama ben kadından hoşlanan bir erkek tipiyim. Erkekten hoşlanan kadını tercih ederim. “İki cins birbirinden hoşlanmalı” derim, o kadar.





"Yeşim Salkım yanıma gelsin"





*** Gelelim “Evliyim ama tek eşli değilim” açıklamalarınıza... Yer yerinden oynadı!



Önce sana bir olay anlatayım. Şenol’un annesine küfrediyor Beşiktaş taraftarı; “Arka tarafından bilmem ne”... 15 dakika bu ahlaksızlığa laf ettim. “Küfrün de bir adabı var” dedim. Basın istediği yerinden aldı o cümleyi. 5 yıldır eşimden ayrı yaşıyorum. Boşansam da bir daha evlenmeyi düşünmüyorum. İkimiz de iyiyiz böyle. Kardeşim evlenirken size mi sordum boşanırken hesap vereyim. Millete giren çıkan ne affedersin? Ben böyle rahatım.



*** Yeşim Salkım “Andropoza girdi herhalde” dedi sizin için...



Karşıdan öyle mi gözüküyor bilmiyorum. Eğer varsa tıp bilgisi, sorunu beraber çözelim.



*** “Yeşim Salkım ortaladıysa ben de ağlara gönderirim” diyorsunuz!



Herkes hesabını verecek kanı yerde bırakmam. Karşıdan öyle gözüküyor demek ki, yardım etsin, bir yanıma gelsin.



*** Seda Sayan da “Dangalak” demiş.



Onu zaten dava ettim. 6 avukatım var bu işlere bakan. Anında görüntü. Ben gırgır şamata yaparım ama kimseye hakaret etmem.



"Aptal kadın sevmem"





*** Şu an biri var mı hayatınızda?



Duruma göre değişir ama haremim yok yani, şu an tek başımayım. İki sene önce Bodrum’da çekilen görüntüyü geçenlerde yeni gibi verdiler.



*** Kıskanç bir erkek misiniz, sevgilinizin kıyafetine karışır mısınız?



Yerine göre giyinmişse karışmam, yoksa hata yapmışımdır onu seçerek.



*** Eşiniz “Ben âşık oldum, boşanmak istiyorum” derse?



Bir şey demem. Olsun, o zaman bakarız.



*** Kadına yapılacak en kötü şey nedir?



Susmaktır. Cevap vermezseniz inanılmaz eziyettir ona.







*** Nasıl kadına tahammülünüz yoktur?



Aptal kadına. Saatlerce sohbet edemiyorsam, seyahate çıkamıyorsam ne önemi var. Erkek sabaha kadar erkek değil. Zaten kararı akıllı kadın verir.



*** “Cinsellik önemli değil” diyorsunuz.



Erkeği yatağa atan kadın da az değil. Kadınların en büyük düşmanı kadınlardır. Kadının kadına yaptığını akrep akrebe yapmaz. Daha fazla konuşup b.kunu çıkarmayayım. Biz erkekler düzgünüz aslında.





