T24 - Erman Toroğlu, bugünkü köşesinde çok konuşulan gözlüğü hakkında yazdı. Toroğlu, "bende her boy gözlük var" dedi.





"Bir ay tatil yapacaktım ama kısmet değilmiş. Olsun, Türk futbolu iyi olsun, düzgün olsun, tatil feda olsun. Herkes bir şey konuştu, bir şey yazdı, yorum yaptı. Bir kısmının içinde de benim adım çokça geçti. İsterseniz bunları teker teker bir sıraya koyalım. Lafı fazla uzatmadan.... Gözlükten başlayalım... Evet, gözlüğümün camları büyük. Geçen yıl Milano’dan almıştım. Polisin davet ettiği ifadeyi vermeye giderken onu taktım. Ama bana hediye edilen bir başka gözlük daha var. O da futbolcu Kaka’nın adına çıkmış bir gözlük. Bundan daha büyük. Savcılık tarafından da çağrılacağımı söylüyorlar. Eğer çağrılır gidersem bu sefer onu takacağım. Yani iki misli büyüğünü. Anlayacağınız bende her boy gözlük var."



